Gehilio's Garage: Pannónia TLB

Az talán szubjektív, hogy melyik a legszebb motorkerékpár, hiszen ahány motorokat kedvelő ember, annyi szívhez közel álló márka és típus. Ugyanakkor ha azt célozzuk meg, hogy melyik a legszebb magyar motorkerékpár, ott már szűkítjük a kört. Persze ebben a -nem is olyan kicsi- csoportban is találunk holtversenyre alkalmas járműveket az is biztos.

Fotó: Gehilio's Garage

A keszthelyi Gehilio's Garage csapata egy ilyen holtversenyben a TLB Pannóniának ítéli az aranyérmet, és ezzel talán nincsenek egyedül. Ez a motorkerékpár üde színfolt a mai napig veterános körökben. Barátságos megjelenésével kitűnik motorok közül, például a jellegzetes piros-fehér színösszeállítással vagy éppen azzal, hogy van rajta lökhárító. Egy BMW R69, Pannónia P20 és egy Pannónia TLB Fotó: Gehilio's Garage A keszthelyi Gehilio's Garage csapata kiemelt figyelmet szentel a magyar járműveknek, így a TLB Pannónia esetében is kimaradhatatlan a típusismertetés, amiből kiderül, hogy a klasszikus színen túl zöld és fekete színösszeállításban is készültek. Emellett bemutatásra került egy tipikus háztáji Pannónia is, ami a magyar leleményesség egyik ékes példája és ha egy kicsit kutatunk az emlékeinkben, sokakban élénken élnek a mai napig ezek a furcsa háromkerekű szerkezetek.