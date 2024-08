Kétségtelen, hogy azóta is akadtak színvonalas munkái (A látogatás, Széttörve), legutóbbi moziját (Kopogás a kunyhóban) azonban szinte a teljes érdektelenség övezte. Ez azért probléma, mert Shyamalan pocsék filmjeiben is legalább a koncepció érdekes. A csapda esetében sincs ez másképp.

Cooper (Josh Hartnett) elviszi tinédzser lányát a népszerű popsztár, Lady Raven (Saleka Shyamalan) koncertjére, ahol feltűnik neki, hogy indokolatlanul sok a rendőr a helyszínen. Tudomására jut, hogy rendezvényt kihasználva a hatóságok csapdát állítottak a Hentes névre hallgató sorozatgyilkosnak, aki ott van a koncerten. A hír hallatán hősünk arcára fagy a mosoly, ugyanis ő a keresett bűnöző.

Shyamalan szinte bármilyen hulladékot ad ki a kezei közül, azt nem lehet rájuk mondani, hogy unalmas a felütésük. Az Idő, vagy a már említett Kopogás a kunyhóban is ígéretes premisszával operált és A csapda is olyasmit predesztinált, amiből egy izgalmas thrillert ki lehet hozni. A gyilkos főszereplővé avanzsálása önmagában remek húzás, ad a komplett műnek egy morális ellentmondást, elvégre egy olyan emberért kéne izgulnunk, aki másokat mészárol le. Ezen felül a cselekmény egy helyszínre való redukálása is működhet, macska-egér játékot űzve a felekkel. A bő 100 perces játékidő első harmadában korrektül szuperál Shyamalan agyszüleménye. Cooper felfedezi, hogy vadásznak rá és ki kell találnia valamit úgy, hogy a lánya közben nyugodtan szórakozhasson. Minden kijáratot őriznek, nincs menekvés, őt azonban nem olyan fából faragták, hogy csak úgy feladja. Folyamatosan igyekszik alternatívákat kitalálni, melyek olykor egész kreatívak, még ha nem is mindig vezetnek eredményre. Ám ahogy haladunk előre, úgy válik egyre repetitívebbé A csapda.

Minden próbálkozás közben percekig kell néznünk, ahogy a színpadon felejthető popdalokra táncolnak. Mivel Lady Ravent a rendező lánya alakítja, így az érthető módon szeretné egyengetni a hölgy zenei karrierjét, csak arra nem feltétlenül egy feszült thriller a legjobb terep, ahol ezek a betétek megakasztják a tempót. Ráadásul később központi szerepet szán neki, amivel alapvetően nem lenne probléma, csakhogy ekkor kezd visszafordíthatatlanul szétesni a film. Shyamalan stílust vált, emeli a tétet, szorul a hurok a főhős nyaka körül. Izgalmasan hangzik, kár, hogy nincs benne feszültség, ellenben tömve van illogikus megoldásokkal, következményekkel és döntésekkel. Cooper olyan helyzetekből bújik ki teljesen irreális módon, amiket nem úszhatna meg senki, Lady Raven viselkedése nem kicsit megkérdőjelezhető és nem kell popsztárnak lenni, hogy ráncoljuk a szemöldökünket. A kegyelemdöfést az utolsó harmad viszi be, ahol a feleslegesen elnyújtott fináléba még megpróbálnak berángatni egy korábban belengetett, pszichológiai szálat, melynek se füle, se farka. Szükségtelen, az élményhez nem tesz hozzá, csak még inkább széthullik az amúgy is egyre kaotikusabb összkép.