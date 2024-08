Szalmafesztivál

Kerkaszentkirályon szombaton tartják a falunappal egybekötött szalmafesztivált, amihez idén éjszakai horgászverseny is társul. Ez utóbbi pénteken 19 órakor kezdődik. A falunap megnyitóját és a szalmaszobor-építő verseny értékelését 15 órakor tartják. Ezt színpadi programok követik, fellépnek a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei, Jurina Bea és Szilinyi Arnold, továbbá a Nefelejcs dalkör, Tesók Attila, az Albatrosz táncegyüttes, a Kerka táncegyüttes, valamint a BrassX fúvószenekar is. Lesz óriásbuborék show, kirakodóvásár, játszóház, és egészségügyi szűrővizsgálatok sora is várja a jelenlévőket.

Testvértelepülési találkozó

Paton szombaton testvértelepülési találkozót tartanak, amelynek vendége az azonos nevű felvidéki falu küldöttsége lesz. A megnyitót 17 órakor tartják a faluháznál, ezt kulturális műsor követi.

A Szent Rókus templom búcsúja

Sormáson vasárnap tartják a Szent Rókus templom búcsúját, amely 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik. Ennek főcelebránsa Henczel Szabolcs atya, Beled új plébánosa lesz. 15 órakor szentségimádást tartanak, amit agapé követ, majd 18 órakor ünnepi vesperás zárja a napot.

Képzőművészeti kiállítás

Lendván, a Galéria és Múzeum pincéjében Korona retrospektív címmel pénteken 19 órakor Nedim Hadzi Ahmetovic szerb szobrász alkotásaiból nyílik kiállítás.

Operett

Domonkosfán, a muravidéki település tájházánál pénteken 19 órakor a Csárdáskirálynő című operettet tekinthetik meg az érdeklődők.

Klasszikus zenei koncert

Lendván, a várudvaron pénteken 19.30 órától Inga Ulokina hegedűművész, Olga Ulokina zongorista és Marina Igratskaja szoprán énekes adnak közös koncertet. A programban Masa Kolsek flamenco táncos működik közre.

Muravidéki Vágta

Lendván, a Thermal Resort szállodával szemközti területen vasárnap pótolják a rendkívüli hőség miatt egy héttel ezelőtt elhalasztott Muravidéki Vágtát, a Nemzeti Vágta szlovéniai előfutamát. Az egész napos, számos látványos bemutatót, kulturális kísérőprogramot tartalmazó lovas rendezvény megnyitója 11 órakor lesz. Ezt követik az előfutamok, míg a lovasverseny döntőjére várhatóan 18.30-kor kerül sor.