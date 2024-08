A szekcióbizottság elnöke kifejtette: a szaporítóterületekkel és a várható fémzárolási lehetőségekkel kapcsolatos adatokat is figyelembe véve az őszi kalászosok vetőmagja várhatóan fedezni fogja az igényeket. Az őszi búzában a kismértékű vetőmagszaporítóterület-csökkenés ellenére a kalkulált elérhető vetőmagmennyiség az áthozott készletekkel együtt biztosíthatja a tavalyi felújítási szintet. Őszi árpa esetében a tavalyi kiugró rekordméretű szaporítóterület nagysága idén a többéves átlag szintjére csökkent vissza, de így is a fémzárolt vetőmag iránti igények biztonsággal kielégíthetőek. Hasonló vetőmagszaporítóterület-csökkenés volt a tritikálé esetében is, de az átlagos felújítási szinthez elegendő vetőmag kerülhet betakarításra.

A szakember a 2023/24-as vetőmagelőállító szezon legfontosabb tapasztalatait összefoglalva elmondta:

a vetéstől kezdődően szinte a betakarításig nagy különbség alakult ki a dunántúli és alföldi legfontosabb búzatermő területek csapadékmennyiségeiben.

A dunántúli területek vetése sok esetben csúszott a csapadékos időjárás miatt. Minden bizonnyal kevesebb búza került elvetésre a tervezetthez képest, illetve adott területeken közel sem optimális időben és körülmények között került földbe tavaly a vetőmag. Majd a kelést követően a túlzott mennyiségű csapadék okozott víznyomást. A 2024-es naptári év megkezdésével a keleti országrész téli és tavaszi csapadékösszegei a sokéves átlagok alatt maradtak. Az áprilisban majd májusban érkező csapadék még ahhoz időben érkezett, hogy a termés mennyisége valószínűleg nem marad el jelentősen a sokéves átlagtól. Amíg az árutermesztésben keletkezett áru minősége (elsősorban fehérje és hektoliter tömeg) gyenge, addig a vetőmagtételek minősége várhatóan nem befolyásolja az elérhetőséget.

Az 1993-ban alakult Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT) fő feladatai közé tartozik többek között az ágazattal kapcsolatos javaslatok kidolgozása, információ szerzése, feldolgozása és ismertetése, valamint törvényben rögzített jogainak gyakorlása, kötelezettségeinek betartása, betartatása. A VSZT feladata továbbá: a növénynemesítők, vetőmag-szaporítók, feldolgozók és forgalmazók termelési és piaci magatartásának országos szintű összehangolása, részvétele az államigazgatási szervek munkájában, döntés előkészítésekben, véleményezésben.

Az egy évvel ezelőtti alacsony terményárakhoz képest enyhe emelkedés tapasztalható jelenleg, de jelentős eltérés van a takarmány és a malmi minőségi kategóriák között. Az országosan jellemző gyengébb takarmányminőség alacsonyabb várható árbevételét nem tudja ellensúlyozni a magasabb termésátlag, és ez kedvezőtlenül hat a fémzárolt vetőmag vásárlási szándékokra. Az elmúlt éveket jellemző egyre növekvő pénzügyi gondok szintén a fémzárolt vetőmagfelhasználás növekedése ellen hatnak.