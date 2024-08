Kaposvár szülötte, nagy büszkesége, olimpiai bajnoka, Csik – eredetileg Lengvári – Ferenc 1913. december 12-én született. Sajnos nem adatott könnyű élet neki: édesapját csecsemőként elvesztette, a nagybátyja fogadta örökbe. Kaposváron született, de édesanyja és a három testvér a nagybácsihoz költözött Keszthelyre, 1924-ben, ahol édesanyja egy trafikot vezetett. Csik Ferenc a diákéveit a Balaton fővárosában töltötte, a premontrei gimnázium diákja lett. Az úszás mesterségét is Keszthelyen sajátította el, Laky Károly vezette edzéseit. A keszthelyi évek után Pestre került orvostanhallgatónak és a BEAC-ban folytatta az úszást, trénerei Bárány István, majd Vértesy József lettek. Már a párizsi Grand Pix-en aranyérmes lett 1934-ben, számos elismerést begyűjtött és jött az 1936. augusztus 9-ei gyorsúszás döntő berlini nyári olimpia, amikor is 100 méter gyorson 57,5 másodperces eredménnyel nyert és olimpiai bajnok lett. „Keszthelyen pedig ezen a napon mindenkinek jókedve volt. Az olimpiai dicsőség fényének ragyogása ma lobogott fel igazán a Balaton fővárosában. Ezen a napon mindenki úgy érezte, hogy egy kis része van Csik Ferenc olimpiai bajnokságában. Az ő hazaérkezésével fellángolt Keszthelyen az egymás iránti szeretet, megértés, megbecsülés, - a hála és a büszkeség olimpiai fáklyája is.” – írta az egyik tudósító Keszthelyről, 1936. augusztus 30-án, Csik hazatérését követően. Ekkoriban – méltán – a legnépszerűbb sportoló lett, szülővárosában szobrot avattak tiszteletére.

1938-ig versenyzett, majd sportorvosként folytatta pályafutását és a magyar válogatott kapitányi posztját is betöltötte. Példamutató családapaként élt, az élet mégis tragikus sorsot szánt neki: 1945. március 29-én katonaorvosként teljesített szolgálatot – családját ekkor már Svájcba menekítette –, amikor Sopronban egy légitámadás során elhunyt. Végső nyugalomra Keszthelyen helyezték, ahol síremlékét a kaposvári szobor mintájára készítették el. Sétányok, utcák, emléktáblák és emlékverseny is őrzi a berlini olimpikon szép hírnevét. Születésének 70. évfordulóján bekerült a floridai Úszó Hírességek Csarnokába (International Swimming Hall of Fame). Rövid élet adatott neki, de kétségtelen, hogy teljesítményével világhírűvé vált. Kevésbé ismert, hogy sportról alkotott véleményét sokszor írásba öntötte, az egyik ilyen fontos alapvetése, hogy a sport tartást, ambíciót ad, leköti a felesleges energiákat, jó irányba tereli a fiatalságot, a kemény edzések nemcsak teste, hanem a lelket is trenírozzák. S hogy mindez miért is fontos: „A nemzet jövője a jövő nemzedéke. Egészséges ifjúsággal mienk a jövő.” – fogalmazott Csik Ferenc. Ezen gondolata ma is iránymutató lehet, nem csak az olimpia idején.

dr. Kovács Emőke