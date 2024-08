Az ügyvédi diploma megszerzését követő, 1824 és 1831 közötti mintegy nyolc esztendő elsősorban a gyakorlati tapasztalatszerzést, elméleti ismereteinek elmélyítését jelentette a pályakezdő Deák Ferenc számára, aki a karrierjét alispánként befejező bátyjától, Deák Antaltól eltérően nem járta be a szokásos vármegyei hivatali ranglétrát. Már diákkorában kijelentette, hogy sohasem fog elvállalni semmilyen, választástól függő, lekötelezettséggel járó megyei hivatalt. Tekinthetjük Deák hitvallásának is, amit tiszteletbeli alügyészi feladatainak ellátásáról írt barátjának, Vörösmarty Mihálynak 1825. november 15-én: „Igaz ugyan, hogy csak becsületbeli tiszti alügyész vagyok, de éppen a becsületért szégyenleném csupán csak nevét viselni hivatalomnak”.

Batthyány Imre gróf, Zala vármegye főispáni helyettese. (Ismeretlen mester litográfiája, 1827. Festetics-kastély Keszthely)

Forrás: Helikon Könyvtár

Deák alügyészi tevékenysége révén részese lett a vármegye büntető igazságszolgáltatásának; véleményt nyilvánított a gyanúsítottak perbefogásának lehetőségéről és a vád megalapozottságáról, a törvényszék előtt pedig ellátta a vád, ritkábban a védelem képviseletét. Legtöbb esetben, főként ügyészi véleményadás közben Deák nem a hazai törvények betűjéhez tartotta magát, hanem – összhangban az alsó-ausztriai büntető-rendtartás, a Praxis Criminalis Magyarországon is szokásjoggá vált gyakorlatával – mérlegelte a bűncselekmény körülményeit. Így például számos esetben elhatárolta a szándékos és a gondatlan elkövetői magatartásokat, meghatározta a bűncselekmény kísérletét és előkészületeit, és figyelembe vette a büntetés súlyosbítására vagy enyhítésére okot adó körülményeket is. Deák alügyészi praxisa során a szándékos emberölés bizonyított eseteiben nem ellenezte, sőt maga is indítványozta a halálbüntetés alkalmazását. Így tett többek között a csecsemőgyilkossággal gyanúsított Szabó Terézia szentgyörgyvölgyei nemesasszony büntetőperében is, 1829 májusában.

Deák Ferenc saját kezű ügyészi vádlevele Ferenczy László és Horváth Pál nemesek verekedési ügyében, 1825 és 1827 között

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára

Deák, mint hivatalból kirendelt alügyész, kilenc alkalommal a védő szerepét látta el a megye törvényszéke előtt indított büntetőperekben. Ezekben az ügyekben természetesen – az adott esettől függően – Deák is a vádlottak ártatlanságát, vagy a vád megalapozatlanságát, a bizonyítékok elégtelenségét, a tanúvallomások ellentmondásosságát igyekezett bizonyítani.