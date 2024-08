Az állatok segítségével a fajok sokszínűsége is erősödik a bécsi Duna-szigeten. A birkák nemcsak halkan teszik a dolgukat, hanem a fűnyírókkal ellentétben több virágos növényt is meghagynak. A bogáncsokat például mindig elkerülik, így azok ritka vadméhfajoknak tudnak táplálékot biztosítani - mondta Ulli Sima, a Duna-szigetért felelős városi tanácsnok.

A birkák ráadásul olyan nehezen megközelíthető területeket is elérnek a szigeten, melyek fűnyírókkal nem lennének hozzáférhetőek. A folyamatos legelésnek köszönhetően pedig a gyorsan visszanövő fajokat is kordában lehet tartani. Előnye még ennek a természetes módszernek, hogy a zsenge, alsó fűtakaróhoz is több napfény jut el, így könnyebben tud növekedni. A mezőkön ezáltal színes virágbüfé fejlődik, melyen különböző rovarok, mint például a pillangók és szöcskék is jól érzik magukat.

A pásztorok naponta látogatják az állatokat és azonkívül, hogy cserélik a vályúk vizét, meggyőződnek arról is, hogy minden rendben van a birkákkal. Kereken egy hétig marad a bégető fűnyíró csapat egy-egy elkerített zöldterületen.

Ha kész vannak a legeléssel, a mobilkerítés áthelyezésre kerül és máris a következő mezőn van a sor.

A szigeti-gyapjasok kizárólag azzal táplálkoznak, amit ez a természetközeli környezet nyújt számunkra. A látogatókat ezért arra kérik, hogy semmi esetre se etessék az állatokat és ügyeljenek arra, hogy a kutyáik pórázon sétáljanak mellettük.

Ahogy az évek teltek úgy váltak a bécsi Duna-sziget birkái igazi közönségkedvencekké. Sokan csak azért látogatnak ki a sziget északi oldalára, hogy láthassák őket. Az idei évben először volt alkalma a népes rajongótábornak online-szavazás keretében nevet adni az újonnan született kisbárányoknak. “Flocki“ lett a neve annak a Kerry-Hill juhnak, amely a fülén, az orrán és a lábain található fekete foltjaival elbűvölte a közönséget. Kezdetekben még bár nagyon visszafogottan viselkedett s sok időt töltött anyja társaságában a kisbárány, de időközben már meg is hódította gyapjas társaival a Duna-sziget természetközeli mezőit.