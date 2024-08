Fotó: Császár Jánosné

Kedves olvasónk, Császár Jánosné küldte be a bársonyvirágról készült fotóját, amelyről azt írta: a bársonyvirág, vagy más néven büdöske az őszirózsafélék családjába tartozik. Előbbi elnevezését finom tapintású virágai után, utóbbit erős illatáról kapta.

Napfényes helyen szinte minden talajban jól fejlődik, hosszú virágzási idejének köszönhetően pedig sokáig gyönyörködhetünk benne egész nyáron és még ősszel is. A bársonyvirág nemcsak szép, hanem hasznos is, mivel bizonyos kártevőket képes távol tartani a gyökerében termelt anyagoknak köszönhetően, így megvédve például a gyökérzöldségeket. Érdemes paradicsom mellé ültetni, hiszen illatával távol tartja a molytetveket, továbbá kedvelt eledele a meztelen csigáknak, ilyen módon pedig más haszonnövényeinket védheti meg.

A gasztronómiában is jellemző felhasználása: virágszirmaival salátákat, köreteket, leveseket ízesíthetünk, a sáfrányt is helyettesíthetjük vele, és gyógytea is készül belőle.