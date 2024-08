Az elmúlt hónapokban hozzászoktunk, hogy környezetünk zeng a madarak énekétől, a fűben folyamatosan keresgélnek a fekete rigók és az itatókon is nagy a forgalom. Ennek oka, hogy a települési fajok többsége két fészekaljat is nevel egy szezonban, ráadásul ha jól érzik magukat valahol, nagy valószínűséggel a második költésre is az első közelében kerül sor. Ebbe a nyüzsgésbe hoz jelentős változást augusztus eleje. A madárbarátok hiányérzetét tovább növeli a legismertebb és legkedveltebb fajok, a fecskék és fehér gólyák fészkeinek kiürülése, majd a levegőben vadászó és a szántókon, árokpartokon szedegető madarak hirtelen, napok alatt bekövetkező eltűnése.

Ez a folyamat természetes. A madarak kényszerű területhűsége a fiatalok fészekhagyása után gyorsan csökken. A családok egy-két hétig még együtt maradnak, de egyre inkább távolodnak a fészektől. A fiókák önállósodása után pedig a szülők párkapcsolata is megszűnik, vagy lazul.

Aztán következik az őszi madárvonulás, amikor valóban csökkenni kezd az ország madárállománya – de csak míg az északról indult átvonuló, illetve telelő fajok „be nem futnak” hozzánk.