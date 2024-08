– A sportlótenyésztés sikerességét jelzi, hogy az Országos Kancavizsgákon 11 első helyezést értek el 3 és 4 éves kancáink. A külföldre eladott lovaink megállták helyüket, a holland tulajdonba került Prímás a fiatal lovak világbajnokságán a 7 éves kategóriában 15. lett. Itthon Rádiháza-Echo nevű sportlovunk tulajdonosával 5. lett a budapesti világkupa fordulón – említi többek között Zsóka doktornő.

A kiállított díjak sokasága

Fotó: Győrffy István

Álljon itt egy elfogulatlan szakmai értékelés is a mai lótenyésztés eredményeiről, a budapesti Kincsem Park részéről, amely a lóversenyzés különleges és egyedi helyszíne Budapesten. Így mutatják be azokat, akik 2024-ben fedeztetési engedélyt kaptak ügető méneknél. Ezt írják: a Nyugat-dunántúli régió központjában, a Zala vármegyei Rádiházán, a Kabala Ménes Kft. által tenyésztett ügetők hosszú évtizedek óta meghatározzák a magyarországi ügetőversenyzést. Dr. Török László és felesége, dr. Török Erzsébet ménesvezetők koordinálása alatt magasan a legtöbb anyakancát fedező mén, az amerikai származású, 2003-as születésű Maximus Lindy, 2012 óta rendelkezik hazánkban engedéllyel, amelyből eddig 105 ügető csikója született. Az összes remek képességű versenylova közül (a teljesség igénye nélkül) eddig a legjobb időeredményt elért utódai Urán Lady, Újrázz, Time To Say Goodbye, Adamo Fling, Dolomit Boy. A kancái közül többen is visszakerültek már a ménesbe, és anyakancaként folytatják karrierjüket. Ilyen például Úrilány, R. Urzulina, Uzsorásnő, Urán Lady. A Kabala Ménes Kft. fedezőménje Underpaid Hanover is. Mindez a lótenyésztőknek s a lósport kedvelőinek sok mindent elmond, büszkék lehetnek rá a ménes vezetői.”