Ahogy a korábbi években, úgy most is az a tapasztalat, hogy a gyerekek nagyon jól érzik magukat. Öröm látni, hogy barátságot kötnek egymással, és a félénkebbek is hamar feloldódnak. Az idei fazekas táborba is érkeztek gyerekek a környék településeiről. A táborlakók jó része az előző években is itt volt, mint Anna – mondta Horváth Csaba, aki épp a zalaistvándi kislánynak mutatta be a korongozás műveletét.

Horváth Csaba fazekas mester és Felföldi Anna. Egy újabb váza készült el a fazekas táborban

Fotó: Antal Lívia

– Azért jöttem el idén is, mert nagyon szeretek agyagozni -, mondta Felföldi Anna, aki az ötödik osztályt kezdi meg szeptemberben. Az idei táborba öccsét, Leventét is elhozta. A Göcseji Falumúzeummal együttműködve évente két alkalommal tart nyári fazekas tábort Horváth Csaba. Mint mondta, ilyenkor barátok és ismerősök látogatják meg. Beállnak korongozni, ettől is színes a tábor.

A fazekas táborban bögrét, vázát, macska- és kutyatálat készítettek a gyerekek

– A gyerekek kötetlenül játszhatnak a fazekas táborban. Persze minden nap van egy kis munka. A gyerekek a fazekasság történetét, illetve a korongozás alapjait ismerhetik meg, és olyan technikákat, mint az agyaggyúrás vagy az edényfelrakás. Készítettünk állatfigurákat, tyúkot, macskát, medvét, gorillát, mely során Németh János Kossuth-díjas keramikus gyakorlatához nyúltunk vissza, aki korongozott elemekből épít fel egy figurát. A gyerekek használati tárgyakat is készítettek, füles edényt, vázát, macska- és kutyatálat. A hétfőn és kedden készülteket már kiégettük a búcsúszentlászlói műhelyben. Ezeket hazavihetik a gyerekek. A többit az elkövetkező időszakban. Hétfőn, augusztus 12-én kezdődik a fazekas tábor második turnusa. Aki szeretne, bekapcsolódhat, mondta végül Horváth Csaba.