Carrara

Carrara neve már ismert volt, hiszen ki ne hallott volna a carrarai márványról, amit már a római birodalomban is felhasználtak. Rómában ma is áll egy innen származó obeliszk, Traianus oszlopa, amely 112–113-ban épült. A 38,7 méter magas oszlopnak a tengelye 20 hatalmas, egymásra rakott carrarai márványdobból áll, ezek mindegyike körülbelül 32 tonna súlyú. Ez az oszlop spirális dombormű, melyen a rómaiak és a dákok közötti háborúkat örökítette meg a művész. De áll Rómában egy másik márványoszlop is, amelyikről később szólunk részletesen, a minket fogadó bányaszakértő, Daniel Craig előadásában. Egyelőre maradjunk a rómaiaknál, hiszen ekkortól érvényes Carrara mottója: "Az erőm a kerékben van". A kocsi kereke, amely a márványtömböknek a bányából való kirakodásakor a szállításnál volt segítségükre a Római Birodalom idején és azt követően is. A kerék Carrara szimbóluma.

Megérkezik csoportunk a hegy tetejére

Fotó: Győrffy István

Az Apuan-Alpok leglátványosabb medencéjében vagyunk, hogy láthassuk az értékes carrarai márványokat és az embereket, akik küzdelemre hívják a hegyet, hogy minden nap egyre több értékes kövétől fosszák meg. Itt találta meg Michelangelo a megfelelő anyagot a világ legfontosabb műalkotásaihoz. Daniel Craig meg azt mondja, a szobrászművészet itt, a márvány kibányászásánál kezdődik…

A bányákhoz négykerék-meghajtású terepjárókon, szinte járhatatlannak tűnő, meredek és hajtűkanyaros utakon szállítottak fel az ezer méteres magasságban lévő hegytetetőre. Sok hollywoodi filmnek köszönhetően világszerte ismert már ez a kőbányai meredek út, ahol, például Daniel Craig főszereplésével, James Bond - A Quantum csendje filmjének egyes jeleneteit is forgatták 2008-ban. A profi sofőrökkel mi is megtapasztalhattuk a kanyargós, meredek utakon való utazás izgalmát, ahol bizony nemcsak a hölgyek, hanem az oly bátor férfiak is gyakran sikoltoztak, amikor a terepjáró dobálta őket, vagy, amikor csak a kék eget láttuk egy-egy kanyarulatban. Fent, a páratlan szépségű hegy ormán a „fehér arany” fényessége uralt mindent, amely mindenhol kirajzolódott körülöttünk.