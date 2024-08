A HTV déli híradójában röviden számoltak be a történésekről. Amit a későbbi híradásokból tudni lehet: a rengés epicentruma 10 kilométer mélyen a magyar határhoz közeli Prelog (Perlak) volt. A földmozgás tíz-tizenöt másodpercig tartott. A jelenség – érthető mód – e rövid idő ellenére is riadalmat keltett a lakosság körében. Észak-Horvátország több pontján is érezték, így Zágrábban és Verőce térségben, de leginkább Ludbreg, Bjleovar és Kapronca körzetében. Az ott lakók internetes fórumokon számolnak be kellemetlen élményeikről.

Az első jelentések szerint 4,6-es erősségű volt, később pontosítottak 4-re. majd 3,9-re A horvát szeizmológia szolgálat vezetője viszonylag erősnek minősítette a fölmozgást, s nem zárt ki kisebb utórengéseket, amelyek nem adnak okot különösebb aggodalomra. A szakértő szerint ez az erősség már anyagi károkkal járhat, ám azokról egyelőre nem érkeztek jelentések. A szakember kiemelte: a szóban forgó vidék nem tartozik a földrengések által veszélyeztetett térségekhez. A legutolsó, 6-os erősségű rengést 1778-ban jegyezték fel a Kapronca-Körös megyei Drnje (Dörnye ) községben.