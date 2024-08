Macskaalom torta. Ki gondolná, hogy "csak" egy formázott édesség.

Forrás: Sarokház Cukrászda - Hódmezővásárhely Facebook-oldala

Az időzítés tökéletes. Az egész ország tortalázban ég, és az augusztus 19-től a cukrászdákban is elérhető idei Magyarország Tortája díjnyertes édességeit, a gyönyörű Mákvirágot és a cukormentes Zöld málnát kóstolja. Talán most még extrémebbnek számít ez az amúgy sem hétköznapi alkotás, amit egy hódmezővásárhelyi cukrászda posztolt pár napja közösségi oldalán.

A like-ok és hozzászólások miatt már megérte, hiszen a megszokottnál jóval többen voltak kíváncsiak a cukrászda eme remekművére.

Ha valaki nem ismerte volna fel, ez egy torta, ráadásul macskaalom torta... írják az élethűen formázott finomsághoz, melyet egyik vásárlójuk kívánságára készítettek. S mivel szeretik a kihívásokat, lelkesen fogtak neki az elkészítésének. Alomtartó edény, teletöltve nedvszívó alommal, benne lapát és hát a precízen megformázott macskaürülék sem maradhatott el, amiért a megrendelő hozzászólása szerint „verekedtek” a vendégek. Az is kiderül, hogy a cukrászati remek feketeerdő ízben készült, nagyon finom volt, és valljuk be, valóban élethűre sikeredett. Remélhetőleg nem annyira, hogy a család macskáját is megihlesse.

Ez a 21. század, ami lassan már semmiben nem ismer határokat. Hogy ez jó, vagy nem, azt a kedves olvasóra bízzuk.