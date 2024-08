Fotó: Varga Lívia

Egy kutatás nemrégiben bebizonyította, hogy a fáknak is van szívverése, márpedig ha van szívverése, akkor szíve is van, némelyiknek egészen nagy, sőt, olyan is előfordul, hogy az egész fa egy hatalmas szív. Íme a Kis-Balaton partján lencsevégre kapott bizonyíték, amiről Fodor Ákos egyik haikuja jutott eszembe: