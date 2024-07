Az első transzport mindig a sárgarépával kerül egy ágyásba - megjegyzem, anno az édesanyámmal egyidős Annus néni barátnőm hitte el nekem először, hogy ajánlott a két növényt egymás mellé ültetni, mert kölcsönösen elűzik egymásról a hagyma-, illetve répalegyeket, amik amúgy belepetéznének a növénybe. Nem az én találmányom, még amatőr kertészpályafutásom kezdetén minden kezembe kerülő szakirodalmat elolvastam a biokertészetről: nem akartam mérgekkel, vegyi permetszerekkel védeni a növényeimet. Immár a két évtized alatt szerzett saját tapasztalat mondatja velem: az eljárás tuti: eddig egyszer sem kellett kukacos répa vagy hagyma miatt mérgelődnöm. Illóolajbuzgó fűszerzöldségünk szempontjából jó társítás még a csombor, a kapor, de ültethetjük akár az uborkával, a céklával is közös háztartásba.

A begyűjtött érett hagyma - úgy tűnik, elég lesz jövő nyárig

Fotó: Fincza Zsuzsa

Még mindig széles körben elterjedt eljárás, hogy nyáron le kell taposni a földre a hagyma zöld levelét, hogy megsárguljon. Azt sem a kisujjamból szoptam ki, hogy ez nem jó tanács, ugyanis ezzel csak kényszerérésre kárhoztatjuk hagymánkat. Ha sejtjeik nem járják végig az éréshez szükséges teljes utat, írja Marie-Luise Kreuter Biokert című könyvében, lazábbak maradnak, s nem lesznek túlságosan tartósak. Igaz, akad más vélemény is, az egyik "agro..." online-újság egyenesen az tanácsolja, hogy Margit napján "tapossa laposra" a vöröshagyma szárát, mert szerinte "ekkorra már kifejlődött a hagyma feje, de a levele még zöld, s ha tovább folytatódik a vegetációja, a hagyma nem fog bezáródni". De, befog. Ha a hagyma megérett, a szára elsárgul és magától elfekszik a földön. A magam részéről az első tanácsot tartottam logikusnak, kezdetektől a természetre hagytam a hagymaérlelést, s milyen jól tettem, hiszen, mint mindig, a tavalyi hagymánk is épségben kitartott az újig. Amúgy találtam a neten több taposás ellenes írást is. Az egyik szerint: "ha természetes módon fejlődött s vált éretté, tovább eltartható. A hagymalevelet ezért nem szabad se letörni, se letaposni. Akkor szedésérett a vöröshagyma, ha a levelek nagy része leszáradt, csak a nyaknál lehetnek még kissé frissek, zöldek." A szedéshez mindenképpen száraz, napos időt válasszunk.