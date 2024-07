– Segítség! Hilfe!

Zsolt amennyire tudott felemelkedett és körbenézett a vízen. Abban az irányban, amely felől a kiáltás hallatszott, mintha valami piros foltot fedezett volna fel… Kezébe vette az evezőt és a hang irányába kezdett lapátolni. Pár perc múlva egy piros színű gumimatracot pillantottak meg, melyen hason fekve egy tíz év körüli fiú feküdt. Kezeivel görcsösen kapaszkodott a matrac széleibe.

– Szia! – szólította meg Zsolt a gyereket. – Te kiabáltál?

– Igen – felelte a gyerek.

– Mi történt veled?

– Behozott a víz…

– Tudsz úszni?

– Nem.

„No, – gondolta magában Zsolt – ha úszni nem is tud, legalább volt annyi esze, hogy németül is segítségért kiabáljon.” Ez nem is volt buta ötlet a fiútól, hiszen ilyenkor nyáron tele van a part osztrák és német turistákkal is.

– A szüleid hol vannak? – kérdezte újból a srácot.

– Elmentek a büfébe…

– Jó, maradj nyugodtan! Mindjárt kiviszünk.

Zsolt a barátnője felé fordult.

– Te ugrasz, vagy én menjek? – kérdezte.

– Majd én megyek – felelte Edit. – Úgyis le akarom magam hűteni.

Tenyerével bevizezte a fejét és mellkasát, majd a vízbe fordult. Odaúszott a gumimatrachoz, belekapaszkodott és erős lábtempózással a part felé kezdte tolni. Nem okozott neki különösebb nehézséget, hiszen több évig versenyszerűen úszott. A férfi pár méterre követte őket a kenuval, készen arra, hogy esetleg ő is segítsen, ha valami váratlan történik. A gyerek viszont nyugodtan viselkedett, csak a matracot markolta továbbra is erősen.

Öt-tíz percig is eltartott, míg a part közelébe értek. Edit a fiút segítette ki a vízből, míg a férfi a kenut húzta szárazra.

Szegény gyerek még köszönetet sem tudott mondani, amikor egy 35-40 év körüli kövér nő jelent meg mellettük és „Hol jártál te büdös kölyök?” felkiáltással két nagy pofont kent le neki.

Zsolt agyát elfutotta a vér, de megpróbált higgadtan viselkedni.

– Asszonyom! – szólt a nőhöz. – A maga helyében én nem hagytam volna felügyelet nélkül a fiút! Főleg akkor nem, ha tisztában vagyok vele, hogy nem tud úszni. Szóval… igazából ezt a két pofont nem a gyerek, hanem maga érdemelte volna meg!