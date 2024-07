A haza bölcse apai nagybátyjának, Deák Józsefnek és párjának a családi fészkéből kilenc egészséges gyermek – hat fiú és három lány – repült ki. Mátkája és kérője akadt is valamennyinek. Katalin, a legidősebb hajadon nemes egyházasdaróci Dese Károly Vas vármegyei földbirtokos és táblabíró hitvese lett, míg apja szemefényét, Szidónia kisasszonyt nemes Kozáry László szolgabíró kísérte oltár elé. Deséék kezdetben Náraiban, majd Győrben, míg Kozáryék az anyósával és felesége fiatalabb nővérének családjával közösen, Zalaegerszegen éltek. Lakóházuk a mai Kossuth és Kisfaludy utcák sarkán, a jelenlegi Polgármesteri Hivatal helyén állt. A Dese és Kozáry házaspárok Deák Katalin zsémbes természete és az atyai örökség felosztásából eredő huzavona miatt haragos viszonyban álltak egymással. Ehhez az asszony lelkes támogatóra lelt férjében, akivel eleinte vállvetve követték el a különféle szidalmazásokat és garázdaságokat. Egy alkalommal a családi viszály odáig fajult, hogy az alapvetően nyugodt természetű Kozáry elvesztette a fejét és összeverekedett az őt provokáló sógorával. A botrányos eset iratait a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltárának 19. századi archívuma őrzi.

1838 július végén Dese Károly panaszlevelet nyújtott be a vármegyéhez, amelyben fájdalmas és véres megveretésének tiszti vizsgálatát, valamint sógorai, Kozáry László és Deák Lajos bűnpörbe vételét és megfenyítését indítványozta. Beadványában a sértett az alábbiak szerint rekonstruálta a személyét ért támadás részleteit: „1838. esztendő június 5-én zalaegerszegi vásár alkalmával regvel, midőn napamhoz [anyósomhoz] nemzetes István Katalin asszonysághoz néhai Deák József úr özvegyéhez menvén az utolsó grádicson [lépcsőfokon] felléptem volna nemzetes Kozáry László gyámi szolgabíró úr és sógorom ki már reám lesett és várakozott, nem tudhatni minő szándékból, de eltökélt vérengző és gyilkos akaratból kivont karddal Istenemet, Krisztusomat mívelve [szidva] azon szóval, most leváglak, úgymond nékem vágott s nyakamnak irányozva több vágások közben […] a kard élével két felől nyakamat és füleimet öszve vagdalta […] s magamat is megöl, ha érintett napam ki nem ugorván a lármára sógoromat le nem csillapítja.” Ugyanekkor Kozáryné legfiatalabb bátyját, Deák Lajost (aki az incides után férje védelmére kelt) azzal gyanúsította, hogy ellene „fegyverkedni meg nem szünvén botot készített”, és a következő goromba szavak kíséretében életveszélyesen megfenyegette: „Várj baszom a huncut teremtésedet, holnap Tárnokba megyek evvel verlek agyon!”