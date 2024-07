Az idei tábor két hete alatt a 6-12 éves, valamint 13-17 éves korosztály, mintegy kétszáz fiatal táborozott. Az eltelt időszak tapasztalatát felhasználva nagyszerű programokat állítottak össze, hogy az oda látogatók minél több élménnyel térjenek haza.

– Örömünkre szolgál, hogy sok visszatérő táborozónk van – mondta Tölgyesi Dávid atya, a tábor egyik szervezője. – Az első nap hagyományosan minden évben családi nappal indul, a gyerekeket és szüleiket az esti tábornyitó szentmiséig érdekes programok, előadások várják. A párizsi olimpia szellemiségében rendezett táborban megjelent a sport, a díszítésben, valamint az esti humoros kerettörténetben is. Idén is színes és látványos programokkal vártuk a gyerekeket. Többek között ellátogatott hozzánk Mihály Péter és Fritz Attila zalaegerszegi színművész, ők drámapedagógiai előadást tartottak a gyerekeknek. A nagykanizsai Gémkapocs Társasjáték Klub, Slezák Gábor és Novotni Gergely többszörös magyar bajnok rubikkockások, Nagy Izabella nagykanizsai Kutyázzunk együtt csoportja, a Fazenda de Esperanza brazil, szenvedélybetegekkel foglalkozó keresztény közösség vezetői, valamint a nagykanizsai Téboly banda is tartott táncházat.

Hozzátette: a Szent Rita-tábor nem csupán egy plébániai hittanos tábor. Rengeteg táborozó jön Zala és Somogy vármegyéből, de az ország minden pontjáról érkeznek. Idén még egy francia testvérpár is jelen volt, így mindig alkalom nyílik arra, hogy minél nagyobb közösségben éljék meg hitüket az ifjúság tagjai. Mindkét turnusban tartottak amolyan papi napokat, ahol délelőtt az atyákat kérdezik a fiatalok, délután pedig közös játékokban vesznek részt a fiatalokkal. A tábor vallásos jellege szerint preevangelizációs szerepet tölt be. Elsődleges célja, hogy az ifjúság elinduljon az Isten felé, vagy megerősítse a hitét, látván azt, hogy sokan vannak keresztények, akik hasonló kérdésekkel, érzésekkel mennek oda. Volt reggeli és esti imádság, valamint szentmise. A zenei szolgálatot is fiatalok adják, illetve az atyák szentbeszédei is az ő nyelvükön szólnak.