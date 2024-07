Tótszerdahelyen, a Zrínyi Katerina Általános Iskola udvarán szombaton 14 órától rendezik meg a hagyományos rétesfesztivált, amely többek közt gasztronómiai kínálatot, kirakodóvásárt, kézműves foglalkozásokat, játszóházat és kulturális bemutatókat foglal magába. Ez utóbbi keretében Hajnal Máté bűvész, a helyi óvodások, Proszenyák Mária énekes, a Pomurske Zice tamburazenekar, a Mura Horvát Hagyományőrző Egyesület kórusa, a Szikrák táncegyüttes, a Decsi fivérek és a Donja Dubrava Kulturális Egyesület tagjai lépnek fel. 19 órától a horvát Gazde együttes mutatja be műsorát, majd a Zero bulizenekar játszik. A program előzeteseként délelőtt horgászversenyt tartanak a csónakház melletti tavon, illetve lesz véradási lehetőség is.