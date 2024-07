V egyik potenciális szerelme, Panam Palmer

V nemcsak kinézetben és képességekben variálható: a mellékküldetésekből szerzett pénzből új lakásokat is vásárolhatunk a történetnek helyet adó Night City városában, de gyönyörű autókkal, motorokkal is gyarapíthatjuk garázsunkat. A vezetés a játék megjelenésekor nem működött valami fényesen, ám mára teljesen kipofozták a készítők, így amellett, hogy egyszerűen élvezet ezeket a járgányokat irányítani, a rádióban megszólaló dalok is csak fokozzák a játék hangulatát. A rockon át az elektronikus zenéig mindegyik nagyszerű és fülbemászó.

Száguldás Night City-ben

Az Cyberpunk 2077 követte az utóbbi években megjelent szerepjátékok trendjeit, így itt is bonyolódhatunk szerelmi kapcsolatba néhány mellékkarakterrel. Sajnos ez a része a játéknak elég gyengére sikeredett: a légyottokon, néhány üzenetváltáson és pár extra interakción túl egyik sem érződik túl komolynak.

A varázs a mellékküldetésekben rejlik

Bár maga az alaptörténet is igen érdekes, számtalan komoly témákkal foglalkozó mellékküldetést kapunk, amelyeket vétek kihagyni. Judy Alvarez és Evelyn szála már-már horrorba hajlik, ahogy leereszkedünk Night City mocskába és felfedezzük mennyire elfajzott vágyai lehetnek egy-egy embernek, de hasonló hangulatot áraszt a rendőr River Ward küldetése is, ahol egy különösen beteg elme nyomába kell erednünk. Sokkoló pillanatokat okoz a megtért sorozatgyilkos története, akit a média brutális módon használ ki, vagy a Peralez házaspár esete, ahol egyértelművé válik: a politikusok is csupán bábok a játék világában.

Judy Alvarez a játék egyik kulcskaraktere

Szerencsére a humor is igen nagy szerepet kap: szert tehetünk egy beszélő pisztolyra, ami halálra idegesít beszólásaival, vagy szemtanúi lehetünk egy elrontott kiberbeültetésnek, ahol egy szerencsétlen flótás nemi szerve szó szerint felrobbanhat, ha nem cselekszünk időben. A szupersztár, egyben Johnny korábbi legjobb barátjának, Kerrynek küldetése szintén frissítően hat a sok harc között: itt egy kicsit bepillanthatunk a gazdagok életébe, de akár egy koncertet is lenyomhatunk. Az öreg, kiégett rocksztár aranyköpései pedig csak még mókásabbá teszik a játék ezen részét.

