Mint arról beszámoltunk a Tündérszépek szépségverseny szakmai zsűrije úgy döntött, hogy Zala vármegyét a döntőben a kozmetikusként dolgozó 27 éves murakeresztúri Tóth Evelin képviselje. A kreatív sminket készítő Kata még a verseny előtti felkészülésben adott tippeket a jelentkezőknek, hogy miként ápolják a bőrüket.

A szimmetria lényeges, de kiegészítőkkel együtt lesz tökéletes a kreatív smink

Több versenyen is szerepelt a kozmetikus

Kata májusban egy online magyar bajnokságon lett aranyérmes, később pedig a jelenléti magyar bajnokságon négyszeres második helyezett lett.

– Eddig is szerettem a menyasszonyokat, ballagókat sminkelni, de most még nagyobb figyelmet fordítok a kreatív sminkekre, vagyis a "stage make up"-ra – mesélte. – Egy ilyen kreatív smink elkészítése rengeteg gyakorlást igényel, ezért a szabadidőmben gyakorlok. Sőt a tökéletesítésben még egy tréner is segít a fővárosban, aki rendszeresen emeli a tétet és nehezít a technikákon. A smink, amit legutóbb Evelinnek készítettem az egyik házifeladatom volt. A Tündérszépek 2024 zalai győztese nagy lelkesedéssel, örömmel elvállalta, ugyanis korábban még az iskolai tanulmányainak alatt is sminkeltem. Jó modell, mely szakmailag a majdnem szimmetrikus, a jól sminkelhető arcot, szemet és természetesen kisugárzást jelent.

Kiegészítők kerülnek az arcra

Kata hozzátette: amikor készít egy sminket, akkor a hajnak, a sminknek, az öltözéknek is összhangban kell lenniük egymással, amit különféle kiegészítőkkel és ékszerekkel "dobnak fel". Evelin esetében a munka az apró részletek gondos kidolgozása, a díszítőelemek használata miatt mintegy három órán keresztül zajlott. Az arcának mindkét oldalán a szem és a homlok körül csillogó köveket épített a sminkbe.

– Fontos ezeknél a kreatív sminknél a túlzó díszítés kövekkel, mikrocsillámokkal, viszont közben törekedni kell arra, hogy mindez szimmetrikusan helyezkedjen el az arcon – folytatta. – Fejlődni szeretnék, minél inkább tökéletesíteni a technikámat. Ezért van amikor papírra rajzolom ugyanazt a mintát sokszor egymás után, vagy az alkaromon gyakorlok, ha éppen nincs modell. A versenyeken ugyanis mindössze két óra áll rendelkezésre egy ilyen speciális sminkelt arc megalkotására. Ugyancsak lényeges a szép, átmenetes satírozás, a kiemelések, árnyékolások, egy adott formán belül és az arc más területein is.