Nagykanizsán, a Plakátház Kultúrkocsmánál szombaton 16 órától rendezik meg az XYZ akusztikus zenei fesztivált, amelynek fellépői Bali Miklós, a ZIP, a MMAMT, a The Benoit Martiny Band, a Musical Trips Trio, a The Pontiac, Lee Olivér, valamint a többek közt a System Of A Down dalait játszó Anett & Livi Acoustic formáció lesz.

Keszthelyen, a Viviera Beach-en szombaton a Tárkány Művek majd a Parno Graszt ad koncertet. Ezt követően Regán Lili, Purebeat, Szecsei, Rick Wayne, Bréda Bia, Elektra és Kollár közreműködésével elektronikus tánczenei parti várja a közönséget.

Nagykapornakon szombaton 19 órától a Delta bulizenekar játszik. A program sztárvendége Náksi és a Groovehouse együttes lesz, a rezidens lemezlovas feladatát Dorian látja el.