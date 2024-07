– A klíma javítja a lakás komfortfokozatát – mondta elöljáróban a szakember. – Az ügyfelek elsősorban olyan korszerű berendezéseket keresnek, melyek télen fűtésre is képesek, valamint internetes kapcsolattal távolról is vezérelhetők. A hőtartás sokkal fontosabb, ami azt jelenti, hogy a klímát ne alkalomszerűen használjuk, hanem folyamatosan. Különösen lényeges, hogy a külső és a belső hőmérséklet között ne legyen extrém eltérés. A szabad levegőn tapasztalt hőmérséklethez képest 5-6 Celsius-fokos eltérést elvisel a szervezetünk. Viszont ennél drasztikusabb hűtés esetében könnyen megfázhatunk. Nemcsak az alacsony hőmérséklet befolyásolja a hőérzetet, hanem a páratartalom is. Ha magas a páratartalom, a levegőt fullasztónak, nehéznek érezzük, ezért fontos, hogy a készülékek párátlanítsanak is. Bár sokan tudják már, de fontos hangsúlyozni, hogy minden szezon előtt ki kell fertőtleníttetni a berendezéseket. Ez a fűtésre alkalmas klímák esetében még egy tisztítást feltételez az őszi időszak előtt.

Vadas Zsolt kiemelte: ahogy a technológia fejlődik, úgy jelennek meg újabb, intelligensebb berendezések. Most már van olyan, amelyik friss levegő bejuttatására is képes egy hőcserélő rendszeren keresztül.