Az előszezoni napi 16 Balatoni Intercity mellé a főszezonban már a Kék Hullám InterCityken is van fedélzeti utasellátás az északi parton. Összesen 32 járat közlekedik mindennap a Balatonra fedélzeti vendéglátással.

Népszerű az Utasellátó a balatoni járatokon is

Egy hónapja, az előszezon közepén indult el a fedélzeti vendéglátás napi 8 pár balatoni járaton, ezeken a többnyire már kívülről és belülről is megújult étkezőkocsik közlekednek. Nemcsak az utaskomfort javult, a járművekbe új konyhatechnikát, modern berendezéseket is szereltek. Az utasok is elégedettek a fejlesztésekkel, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a Balaton InterCityken az idei nyári szolgáltatás első hónapjában már több mint 940 hot dog, 840 hamburger és 2000 korsó sör fogyott, melyek az étkezőkocsik legnépszerűbb termékei közé tartoznak. Ezenkívül a kávé is igen népszerű, több mint 1600 csészével főztek le az Utasellátó munkatársai.

Hamburgereket készülnek felszolgálni az étkezőkocsiban a Budapest-Déli-Székesfehérvár között közlekedő vonaton

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az első hónapban közel 10 ezren fogyasztottak ételt vagy italt

A már több mint 75 éves Utasellátó a nyári szezonban ismét megújult étlappal várja a Balaton InterCityn utazókat. A streetfood jellegű irányzatot követve új összeállítású hamburgerrel is készült az Utasellátó csapata, valamint újdonságként megjelent a kínálatban a nachos tál, a sajttal töltött jalapeño és a gyros tál is. A sokak által kedvelt hideg gyümölcslevesek közül idén az őszibarack-krémleves került fel a menüsorra, a főételek között pedig már ott szerepel a klasszikus paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, valamint a zöldborsófőzelék, amely opcionálisan kérhető tükörtojással vagy zöldségpogácsával is.

A turisztikai szezon ideje alatt az országban naponta már 124 járat közlekedik valamely Utasellátó-szolgáltatással, köztük bisztró- vagy étkezőkocsi, illetve háló- vagy fekvőhelyes kocsival. Ebből főszezonban napi 32 járat a Balaton partjára. Már az előszezontól kétóránként közlekedtek Budapest és Keszthely között étkezőkocsik a Balaton IC vonatok részeként.

A cikk teljes terjedelmében a likebalaton.hu portálon olvasható.