A Zalai Hírlap 1950. július 7-ei lapszáma nagykanizsai kánikuláról szóló cikkéből idézünk:

„Viszont a 49-54 fok hőség nemcsak az izzadságot követeli, de ellenállhatatlanul kényszeríti a kéz zsebbenyúlását. Minden vendéglő előtt. Ennek tulajdonítható aztán, hogy Kanizsán a normális nyári hektóról 40 hektóra emelkedett a napi sörfogyasztás. Ez persze egy pár pillanatig jó a fogyasztónak, de különösen jó a vendéglőknek. Azok közül is a Szállodaipari KV-hez tartozó üzemeknek, amelyek alig győzik kielégíteni a fogyasztást, de a reklamációt sem. A vállalat ugyanis nem hajlandó, és egész nyáron nem volt hajlandó más sört tartani, mint barnát, holott a világos sör jobb nyáron és olcsóbb is. Azt mondják a KV-nál, hogy nincs két felszerelésük. Mi azonban azt hisszük – és a kanizsai dolgozók is azt hiszik -, hogy azért nincs világos sör, mert a barna drágább. Ez a felfogás viszont nem illik egy községi vállalathoz, ha tekintetbe vesszük, hogy a kanizsai KV szimpla barna söre egyedülálló jelenség az országban. No de a sör nem is annyira fontos, mint a fürdés, hiszen a víz jobban, hosszabban üdít. Vasárnap rekord forgalom volt a kanizsai strandon, 950 jegyet adtak el. Ezzel néhány napra meg is szűnt a forgalom, nem azért mert a meleg alábbhagyott, hanem azért, mert leeresztették a vizet. S ez Kanizsán félhetes kiesést jelent. A kanizsaiak ebbe nem nyugodtak bele, megrohanták a principális népfürdőt és kétezres forgalmat csináltak. A Principális tehermentesítése csütörtökön történik meg, addig ugyanis megtelik a medence, ha a Víz- és Csatornamű KV is úgy akarja. A kanizsaiak vigyáztak. Ki sörrel, ki fürdéssel hűsítette magát. Ennek tulajdonítható, hogy napszúrás alig történt. Csupán 8 esethez hívtak mentőket. Könnyebb esetek voltak. A legújabb jelentések szerint a trópusi hőhullám még tart, de csapadék… vajh honnan várható! ”

Illusztrációként a Zalai Hírlap fotóriportereinek zsánerképeit ajánljuk átlapozni képgalériánkban.