Zenés este

Letenyén, a városközpontban, a Séta Téri Zenés Esték programsorozat keretében szombaton 20 órától Tulman Géza énekes mutatja be műsorát.

Szent Anna napja

Zalatárnokon vasárnap tartják a település védőszentje, Szent Anna ünnepét. A búcsú délelőtt 11 órakor szentmisével kezdődik, míg délután a község sportpályáján sport-, kulturális és közösségi programok várják az érdeklődőket. Fellép a Motion Dance Klub, a Kis Binkó néptáncegyüttes, Hertelendy Attila és Debrei Zsuzsa, az énekes Böröcz Roland és a Fáraó bulizenekar. A program keretében, 16 órakor a település újszülöttjeit és családtagjaikat köszönti Soós Zsolt polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő.

Járműszentelés

Szepetneken, a Dózsa György és József Attila utca kereszteződésében vasárnap 15 és 17 óra között Heiter Róbert Gottfried plébános járműszentelést tart.

Plébániai piknik

Letenyén, az Öreghegyen található boronapincénél vasárnap 16 órától plébániai pikniket tartanak.

Aratás és cséplés

Domonkosfán, a muravidéki település tájháza mögötti területen szombaton 10 órakor kezdődik a hagyományos kézikaszás arató- és cséplőgépes bemutató. A rendezvényt gasztronómiai kínálat és 13 órától kulturális bemutató egészíti ki, ez utóbbi szereplői a Zalagyöngye Művészeti Műhely Szikrák néptánccsoportja, Baranyai Lajos és zenekara, valamint a Duo Savana együttes lesz.

Koncertek, zenés partik

Nagykanizsán, a Plakátház Kultúrkocsmánál szombaton 16 órától rendezik meg az XYZ akusztikus zenei fesztivált, amelynek fellépői Bali Miklós, a ZIP, a MMAMT, a The Benoit Martiny Band, a Musical Trips Trio, a The Pontiac, Lee Olivér, valamint a többek közt a System Of A Down dalait játszó Anett & Livi Acoustic formáció lesz. Keszthelyen, a Festetics kastély parkjában pénteken 19.30-tól a Pataky Művek, majd az ötvenéves jubileumát ünneplő EDDA Művek ad koncertet. A Viviera Beach-en szombaton a Tárkány Művek majd a Parno Graszt ad koncertet. Ezt követően Regán Lili, Purebeat, Szecsei, Rick Wayne, Bréda Bia, Elektra és Kollár közreműködésével elektronikus tánczenei parti várja a közönséget. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben pénteken Szunyog és Bluff, szombaton Roland és SomX, míg vasárnap újra SomX keveri a zenét. Nagykapornakon szombaton 19 órától a Delta bulizenekar játszik. A program sztárvendége Náksi és a Groovehouse együttes lesz, a rezidens lemezlovas feladatát Dorian látja el. Lendván, a Bánffy Központban pénteken 20.30-tól a rockabilly zenét játszó Marcello & the Flaming Boppers zenél.