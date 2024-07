Tönkretesz minden balkonnövényt is, leveleiket szívogatva. Az embert is megkóstolgatja, bár veszélyt ily módon nem jelent, de az idegrendszerünket alaposan próbára teszi. Tömegesen telepszik meg rajtunk gyaloglás, biciklizés közben, s miközben buszra szállnánk is - úgy kell lesöpörni magunkról, mert bár embernek nem árt, de csiklandoz, irritál.

A szakemberek nyilatkozataiból azt szűrtem le, hogy nincs ellene igazi védekezés, mert amolyan invazív technológiával szerez élőterületet magának, mechanikusan nincs ember, aki leszedegeti a millió kis apró rovart mindenhonnan. Az élővilágban ellensége nincs. A rovarirtó állítólag használ, no én nem számolhatok be nagy sikerekről ezzel az eljárással – permetezéssel – sem. Viszont elegánsak ám nagyon, nem véletlen a nevük!

Fotó: Matyovszky Márta

A bájos kis csipkepoloskák még náluk is apróbb, negyedmákszemnyi fekete ürülékük formájában a levélfonákokon hagynak nyomot, itt vehetnénk észre, de azt hisszük, csak egy kis földpúder jutott oda, attól olyan a növényeink levélzete: mintha csak koromszemcsék tapadtak volna rá. Szóval a csipkéspoloska jól kidolgozott módszer szerint éli életét, egy vegetációs időszakban számtalan – millió és millió utódot létrehozva keseríti meg elsősorban – egyelőre még csak- a balkontulajdonosok, ott kertészkedők életét.

Kezdem érteni a paneljeinket jellemző sivár sivatagi erkélykultúrát. Vagy be sem telepítjük az erkélyt növényekkel, vagy jön a tölgy-csipkéspoloska, és ő teszi sivataggal egyenlővé a tavasszal még virágzónak tűnő pár négyzetmétert. A szakember azt is javasolja, csukjuk légmentesen a nyílászárókat, nehogy egy-egy anya bekvártélyozzon hozzánk, mert akkor a szobanövényeinknek is vége. Tanácsolják a nőstények befogását is- na de hogy állapítsuk meg az ivari helyzetet egy 2 milliméteres rovar esetén? Nálam legtöbbet még a kertészetekből ismert úgynevezett sárga lap segített, amire rárepülve szabadulni már nem tudnak. Én szívesen bemutatnám ezen kedves kis lakótársaimnak most már a piros lapot is…

Amúgy van azért természetes ellenségük is ezen aprócska kártevőknek, a pók! Ha ő teleszövi hálójával a terepet, minden csipkéspoloska fennakad, s kimúlik…El tudunk-e képzelni szebbet, mint sűrű pókhálószövetekkel keresztül kasul lefedett balkon enteriőrt, a pókhálók szálain decensen billegő csipkéspoloskákkal?