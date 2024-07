A hírlap 1973. november 30-ai lapszáma körsétára hívta az olvasókat a megújult vasútállomás épületébe, ebből a cikkből idézünk: „Míg eddig az utazók megpróbáltak gyorsan túljutni a zalaegerszegi vasútállomás állványokkal körülbástyázott épületébe, most érdemes bemenni, egy kicsit körülnézni a termekben. E „szemléletváltozás” oka az, hogy november harmadikára befejezték Zalaegerszeg vasútállomásának felújítását. Ha a vágányok felől lépünk be az épületbe, a nagycsarnok két oldalán hat pénztárablakkal nézhetünk szembe. Jobbra fordulva az étterembe, balra a váróterembe jutunk. Az újonnan felszerelt gázkonvektorok ontják a meleget, a hűvös kora téli napokon jólesik behúzódni a jól fűtött helyiségekbe. (…) A vasútállomás felújítását a MÁV Pályafenntartási Főnökség dolgozói végezték. A munkálatok 1972 áprilisában kezdődtek. A tervdokumentációt Vas megyei mérnökök készítették, amely megvalósítása hatmillió forintba került. – Az átépítés során a vasútállomás épületének az utazóközönség számára hasznos terület kétszáz négyzetméterrel növekedett. A bővítésekre az utasforgalom felfutása és az ötvenéves épület elavultsága adott okot. Az épület földszintjén, a korábbi üzemi létesítmények helyén, az építők kialakítottak egy korszerű poggyászmegőrzőt, dohányzó, nem dohányzó, és diák-várótermet. Ezeken kívül létesült egy, a várótermektől elválasztott büfé is. A felújítási munkálatok azonban csak a főépületben fejeződtek be. A telefonközpont és néhány más üzemi helyiség rekonstrukciója csak ezután kezdődik. Ez azonban az utasforgalmat nem fogja zavarni. A vasútállomás épületében, a tervek szerint, a jövő év első felében étel-, italszolgáltató és poggyászmegőrző automatákat szerelnek fel. Szerintem, a mostani felújítás és átépítés után, az épület több évtizedig szolgálja majd az utazóközönséget - mondja Montág György szakaszmérnök, a MÁV Pályafenntartó főnökség dolgozója.”