Tóth Gábor tetováló

Forrás: TG Art Tattoo

– Mióta foglalkozol tetoválásokkal, és hogyan vált belőled tetováló?

– 2018 nyarától tetoválok, de komolyabb szintre 2022 környékén jutottam el, amikor már nem győztem a korábbi munkám mellett csinálni. Addig inkább "gyakorlásként" éltem meg a dolgot.

Forrás: TG Art Tattoo

A kezdetek kezdetén egyáltalán nem érdekelt a tetoválás világa, inkább grafikusként képzeltem el az életem, mivel nagyon szerettem rajzolni, és designokat, lemezborítókat tervezni. A középiskolai éveimet a Zalaegerszegi SzC Csány László Szakgimnáziuma (most már Technikum) informatikai szakán töltöttem, de végül hamar kiderült, hogy nem ez az én utam, ennek ellenére itt tettem le az érettségit. Azonban, hogy mi is érdekelne igazán a rajzoláson kívül, nem tisztázódott bennem mindaddig, míg egyszer édesapám fel nem vetette, hogy tetoválhatnék. Ez persze nem ment olyan egyszerűen, hiszen pénzt kellett keresnem ahhoz, hogy egyáltalán elindulhassak, ami egy sima érettségivel nem éppen volt biztató. Nem is volt kérdés, bármiből lesz bevételem, az első fizuból biztosan tetoválószettet fogok venni. Végül egy gyárban kaptam munkát nagybátyám ajánlására raktárosként, szerencsére egy műszakban, így viszonylag könnyebben tudtam délutánonként tetoválni, be tudtam osztani az időmet. Az elején könnyebben ment, de később volt, hogy reggel hatra mentem dolgozni, majd este 10-kor tettem le a tetoválógépet. Ezt nyilván nem lehetett sokáig bírni, főleg, hogy egyes vendégeket már csak hónapokkal későbbre tudtam fogadni, így egyértelmű volt majdnem öt év után, hogy ideje felmondani, és feltenni magamat a térképre. Így értünk el a jelenhez, 2023. január elseje óta vagyok hivatalosan tetováló, amire nagyon büszke vagyok, hiszen végigjártam azt a bizonyos “ranglétrát” , hogy itt tarthassak.

– Hogyan készül el egy tetoválás?

– A folyamat mindig az adott mintától függ, de az előkészület általában ugyanaz. Gondosan lefertőtlenítünk minden eszközt, illetve a munkaterületet, amit aztán lefóliázunk. A vendég bőrét leborotváljuk, majd lefertőtlenítjük, és bekenjük transzfergéllel, ami átveszi az indigo papír tintáját. Ezután mehet fel rá a stencil, vagyis maga a minta. Innentől veszi kezdetét az érdemi munka. Egyszerűbb minta esetén általában egyfajta tűvel, illetve géppel dolgozunk, de egy komolyabb tetoválás során jóval többfélét is használunk. A tetoválófesték a bőrünk középső, vagyis az irha rétegébe jut be a tű(k) segítségével.