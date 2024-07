A Gébárti-tó sokak kedvelt kiránduló- és fürdőhelye, ám aki korán kel, jó eséllyel kietlenségében is kies Gébártot lel. Reggelente jellemzően néhány horgász, pár futó és egy-két kutya-gazdi páros élvezi csak a háborítatlan gébárti nyugalmat, ami ilyenkor akár meditáláshoz is szuper kereteket nyújt (ommm)... Mai nap képénk is egy ilyen békés, háborítatlan, reggeli pillanatban készült.