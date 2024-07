Vári Tamás egyedi miniatűr alkotásai sok-sok ember napját feldobták már. A tehetséges művész – aki a magyar Zorro képregények rajzolójaként is ismert - néhány éve kezdett aprócska ajtókat elhelyezni szerte az országban, hatalmas sikerrel. Található munkája többek között az Őrségben, Veszprémben és Győrben is – utóbbit még a helyiek „kolonizálták” is. Sajnos van olyan, amit már nem találhatunk meg, mivel volt, amit elloptak, megrongáltak, vagy csupán a természet tett tökre.

Tamás a közösségi médiában számolt be róla, hogy egyik barátja éppen Bristolba készült, s vitt magával egy ajtócskát. Az alkotás természetesen ki is került az angol nagyvárosban, egészen pontosan a Clifton függőhíd lábánál.