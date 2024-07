A tábor birtokba vétele után a házirendet ismertette a négy kísérőtanár, majd strandolással hűsítették le magukat a fiatalok a balatonmáriafürdői szabadstrandon. Az időjárás kedvezett a többszöri fürdőzéshez, emellett több program közül is válogathattak a gyerekek. Például lehetőségük volt kézműveskedni, tollaslabdázni, pingpongozni, röplabdázni, csocsózni és focizni is. Több sportágból helyi bajnokságot is rendeztek. A tanárok igyekeztek a tábort szebbé varázsolni, ezért néhány virágot is ültettek. A hét során ellátogattak a balatonfenyvesi és balatonboglári szabadstrandra is vonattal. Az esti programok között szerepelt hajózás, közös fagyizás, naplemente nézése a mólóról, illetve Balatonmáriafürdő központjának meglátogatása. A tábor utolsó estéjén szalonna- és virslisütéssel egybekötött búcsúestet szerveztek, a gyerekek élményekkel töltekezve zárták a nyári szünidő egy hetét.

Fotó: ZH