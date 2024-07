Büszkék lehetünk arra, hogy európai összehasonlításban is kiemelkedő a balatoni Beach Food kínálat. Egyre inkább inspiráló trendnek bizonyul vidéken és Budapesten is az, hogy akár globális street food receptek megújításával sikerül egészen eredetit alkotni helyi alapanyagokkal - vagy akár a régió hagyományos receptúráit szerethetően mai trendekhez kapcsolódva készítik el, jobban figyelve például az ételérzényekségekre, illetve arra, hogy minél egészségesebb legyen. Mindkettőből lehet izgalmas Beach Food kreáció, a nemzetközi sztenderdek honosításából és a régiós hagyományok megújításából is.

Amikor sokan érzik úgy, hogy a fine dining már luxus és egy szűk elit privilégiumává válik, különösen fontos küldetése a minőségi strandgasztronómiának, hogy jóval szélesebb közönséget is meg tudjon szólítani és meg tudjon nyerni a helyi alapanyagokból készülő kreatív és egészséges ételkínálatnak. Legalább ilyen fontos, hogy a tengerpartok árszintjénél kedvezőbb ár-érték arányban tudunk kínálni kimondottan innovatív és jelentős hozzáadott értékkel bíró Beach Food ételeket a Balatonnál, mivel az idei díjazottak is 5-10 eurónak megfelelő árszinten belül maradnak."

Döntőbe jutott ételek, melyek most nem nyertek díjat

A korábban már több kategóriában is díjazott alsóörsi Fogas bisztró Vegán taco-jának alapját a roppanós kelkáposzta adja kukorica lisztes panírban kisütve. Ehhez a „Fésűkagyló” -hogy vega legyen- ördögszekér gomba szárából készül lime-os marinádban. Savanyítanak rá még shimeit és salotta hagymát, a végén pedig áthúzzák házi zöldséges szószukkal. Dupla csavarral teljesen újragondolt ételről van szó tehát, ahol a taco tésztát és a kagylót is kiváltották, vega verzióra cserélték, ha valakinek netán nem lenne eléggé szigorúan vegán az, hogy gomba is van benne. Ára 3450 Ft.