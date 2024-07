A tábor egyik szervezője, a gyerekek kísérője, Benke Dániel könyvtáros beszélt a foglalkozásokról, melyeken minden héten mintegy 30 általános iskolás gyermek vesz részt.

– A nyári szünet indulásával egy időben azonnal jöhettek a fiatalok a könyvtárpalotába, mely a tábornak egyfajta bázisa – fogalmazott Benke Dániel. – Jó érzés, hogy nagyon sok gyerek szeretett volna jönni a táborunkba, így a korábban megszokott két hét helyett három turnusban fogadhatjuk napközis rendszerben a fiatalokat. Színes és változatos programkavalkádot állítottunk össze, melynek hangsúlyos eleme az olvasás és a könyvtárhasználat. A kollégák is aktivizálták magukat, hiszen számos egyedi, a bibliotékához erősen kötődő elem került a repertoárba. A kézműves játszóház mellett népszerűek az olvasást népszerűsítő játékaink, a különféle érdekes kvízek, de olykor a sakkban is elmerülnek a diákok. Máskor pedig a mesés papírszínház, vagy a számháború kínál számukra kellemes időtöltést. A táborba jelentkező gyerekek jó része könyvtárhasználó, gyakran és szívesen olvas. Persze ettől függetlenül igyekszünk tovább erősíteni bennük, hogy milyen jó kikapcsolódást kínál egy könyv, hiszen olvasás közben életre kel a fantáziájuk.

A könyvtáros hozzátette: az érzékenyítésre is figyelnek, például egy fővárosi vak fiatalember a hétköznapjaiba avatta be az iskolásokat. Ugyanezt a célt szolgálta a Nagykanizsai Állatmenhely meglátogatása is, hiszen interaktív előadás keretében felhívták a figyelmüket az állatvédelem fontosságára. Ilyenkor az adott témakörben könyveket ajánlanak a gyerekeknek, amivel tovább bővíthetik ismereteiket. S van egy nap, amikor kirándulnak, ezúttal az újudvari vadudvart látogatják meg, ahol szintén sok érdekességet hallhatnak a háziállatokról és a vadgazdálkodásról is. Mindezt persze a gyerekek nyelvére lefordítva, érdekesen és élményszerűen.

– Az élmény átadása kulcsfontosságú, hiszen a gyerekek annyi pluszprogramot kapnak és jó közösségben vannak, ami mellett az okostelefon nyomogatására már nem marad idő – folytatta Benke Dániel. – Szintén különleges programnak számított a szerdai, amikor Nagykanizsa főkertésze, Konrád-Németh Cecília vezetésével jártuk végig a város közterületeit, parkjait és utcáit. Ezen a programon a környezettudatos magatartás éppúgy szóba került, mint a növények ápolása és gondozása.