A zalai asszony mindent autodidakta módon tanult, és leginkább az internet segítségét kérte ahhoz, hogyan formázza és díszítse ízletes süteményeit, hogy a lehető legélethűbbnek tűnjenek. Készített már torta pacalt, magyaros tálat, de még ládikát is, skorpióval a tetején. Mint mondta, nagyjából tíz évvel ezelőtt kezdte el a hobbisütést, s bár cukrásznak sosem tanult, versenyeken is nagyszerűen szerepel szokatlan tortáival. Munkáit egytől egyig megosztja a közösségi médiában is, ahonnan rengeteg pozitív visszajelzést kap.

Gyümölcsök, zöldségek fondantból

Fotó: Marai Lászlóné

Az alkotásaid tényleg valósághűek! Miért pont ebbe az irányba mentél el?

- Azért, mert imádom, mikor az emberek elképednek, és nem hisznek a saját szemüknek. Mindig azt mondom: nálam semmi sem az, aminek elsőre látszik.

Van kedvenc munkád?

- Persze! Pár éve a férjemnek készítettem egy tál pacalpörkölt tortát. Imádja ezt az ételt, így gondoltam, meglepem. Szerencsére a torta is legalább annyira ízlett neki, mintha igazi pacal lett volna.

Pacaltorta

Fotó: Marai Lászlóné

Biztosan volt olyan, akit tényleg megtévesztettél a süteményeddel, ugye?

- Ó, de még mennyire! Egyszer kenyér formájú tortát csináltam, édesanyám pedig tényleg azt hitte, péksütemény. Oda is ment, hogy megfogja, meleg-e még. Alaposan meglepődött, mikor elmondtam neki, hogy ez tulajdonképpen desszert.

Magyaros reggeli, legalábbis annak látszik

Fotó: Marai Lászlóné

Nem lehet egyszerű egy ilyen süteményt kivitelezni. Melyik volt a legnehezebb?

- Talán a legutolsó versenytortám. Egy átlagos magyar vasárnapi ebédet készítettem el: húslevest velőscsonttal, természetesen sok-sok fondant segítségével. Szerencsére a sok munka kifizetődött. Nemrég még a Cake The Great magazinban is helyett kapott a süteményem. Ezúton is szeretném megköszönni a rengeteg biztatás, a családomnak a határtalan törődést és a türelmet. A páratlan ízesítést pedig nem sikerült volna elérnem az Egervári Vasmancs feketeberkenye - josta felajánlása nélkül.

Megtévesztő vasárnapi menü

Fotó: Marai Lászlóné

A márciusi Jótékonysági Torta és Muffin Fesztiválról van szó ugye?

- Igen. Idén elhoztam az aranyérmet az „amatőr forma torta” kategóriában, tavaly egy ezüst, és egy bronz volt a jutalmam, tavalyelőtt pedig két ezüstéremmel lettem gazdagabb. Versenyre a távolság miatt csak Tapolcára tudok elmenni jelenleg.