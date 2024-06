„Szeptemberi napfényben fürdik az egerszegi Deák Ferenc Szakközépiskola vadonatúj épülete a megyeszékhely új városnegyedében. Kicsit másként kezdődik itt a tanév, mint a régebbi tanintézetekben. A teremtő jókedv veri fel a folyosók csendjét. Padokat, szekrényeket hoznak-visznek diákok, s tanáraik is a szervező indulattól fűtötten intézkednek, hiszen mielőbb tökéletes rendnek kell lennie. A villanycsengő hangja áthasít a zsibongón, s a tanulók egy részét elnyelik a már berendezett tantermek. (…) Az igazgatói irodában a telefon még a földön, a beépített szekrény előtt kétágú létra, Nagy Viktor igazgató pedig állandó lendületben van a telefon és a kinti tennivalók között. - Ami igaz az igaz: alig látszunk ki a munkából, de szerencsére nem vagyunk idegesek – mondja. – Olyasféle öröm ez, mint amikor valaki új lakásba költözik. Persze, hogy boldogan tesz-vesz, rendezkedik. Igaz, hogy már tavaly is folyt az oktatás, de a kabinet-rendszerhez szükséges előadótermek még nem voltak készen, no meg a kollégium sem. Hely hiányában ott is kénytelenek voltunk tanítani. Én úgy veszem, hogy valójában csak az idén lett a miénk az iskola. Ha azt kérdezné, minek örülök a legjobban, nem tudnám megmondani. Minden tízpercben másnak. Hol a tornaterem látványa boldogít, hol a könyvtár jut eszembe, hol a szép tantermek sora tölt el optimizmussal, ahol közel hatszázhúsz diák kezdi el a tanulást egészségügyi, faipari, illetve óvónőképző szakon.” (Részlet a Zalai Hírlap 1975. szeptember 3-ai tudósításából.)

Képgalériánkba a Zalai Hírlap archívumából válogattunk fotókat a szakközépiskola építéséről, ünnepélyes avatásáról.