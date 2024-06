A fenti kérdés a zaol.hu szerkesztőségét is foglalkoztatta. Vállaltam, hogy útnak indulok Balatonmáriára megkóstolni, ezt a nem mindennapi hűsítőt.

Halízű fagyi haldarabokkal

Fontos azzal kezdeni, hogy én alapjáraton szeretem a halat, ezért is mertem kipróbálni ezt a különlegességet. Mikor a fagyizóhoz értünk megakadt a szemem egy méretes sült hekken, amely a nagy adag fehér fagylalt tetején pihent a hűtőpultban. Elsőre meglehetősen furcsa volt együtt látni ezt a kombinációt, de hát a várandóságom alatt is ettem gyümölcsjoghurtba mártott kovászos uborkát, szóval ártani nem árthat.

Mikor kikértem az adagot, a pultban álló hölgy kedvesen felajánlotta, hogy először nyugodtan kóstoljam meg egy kiskanállal, hátha nem lesz az én világom, de bátran vállaltam az egész gombócot. Mellé kértem egy sajtos-tejfölös lángososat is - ha lúd legyen kövér, ugyebár.

Egy átlagos fagylaltkehely? Aligha! Elöl a hekk ízű, hátul a lángosos fagylalt Fotó: Rákos Bianka

A fagylalt maga nagyon gusztusos, ám az illatában már felfedeztem a balatoni hekket, így bevallom kicsit tétováztam a kóstolás elött. A legnagyobb meglepetésemre, egyáltalán nem volt rossz! Bár először furcsa, hogy a fagylalt maga kissé sós, a hekk nem olyan erőteljes benne. A sós és az édes íz finoman keveredik, egy kis mustár is kivehető halványan, ám az utóízében már érezni lehet a halat. Ahogy jobban megnéztem a kanalat, látszódtak benne rostok, ami nem meglepő, hiszen a fagylalt megálmodója, Pálfi Attila a likebalaton.hu-nak nyilatkozta nemrég, hogy a szomszédos büfében készült hekket használják alapanyagnak, melyből kiszedik a szálkát majd egy tejszínes pástétom készül belőle, amit fagyival kevernek össze.

Haldarabok az olvadó fagyiban Fotó: Rákos Bianka

A hekkfagyi összességében nem rossz, bár kizárólag azoknak ajánlanám, akik nem idegenkednek a halas ételektől.

Kell-e nekünk a sajtos-tejfölös lángosos fagyi?

Ahogy említettem, amolyan extraként a fagyizó másik népszerű finomságából is kértem egy gombócot. Kijelenthetem: nagyon ízlett. Bár a sajtos-tejfölös lángos és a fagyi kombinációja is furcsa lehet, valahogy mégis működik. Nem túl édes, az íze emlékeztet a lángosra, bár szerintem a tejföl dominál. Evés közben kellemes meglepetéséként ért, hogy a krém lángos tésztát is tartalmaz apró, ropogós darabokban. Szerintem harmonikus volt és kellemes ízű, ezt viszont nemcsak a kísérletező kedvűeknek ajánlanám.