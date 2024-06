Dömötör Balázs a legsikeresebb zalai zenészek közé tartozik, nevéhez több felkapott sláger köthető. Legutóbb az Indulhat a nyár című dalával tarolt az interneten, most pedig a Balatoni lány című szerzeményével jelentkezett, melynek klipjét értelemszerűen a „magyar tengernél” forgatták. A klip pénteken debütált, s eddig nagyon jó visszajelzéseket kapott a közönségtől.

- A Balatoni nyár egy tipikus könnyed nyári sláger, bulizós hangulattal, az évszakhoz köthető vidám könnyedséggel – mondta Dömötör Balázs. – A klip főszereplője egy fiatal hölgy, Fehérváry Fruzsina, aki a történet alapján végigjárja, és élvezi a Balaton adta szórakozási lehetőségeket. Fruzsinát nemrég a Sztárban sztár leszek című műsorban is láthattuk.

Pillanatkép a dal klipjéből. Fotó: ZH

Dömötör Balázs azt is elmondta: a Balatoni lány zenéjében, valamint magában a klipben is szerepet kapott még ifj. Egri Tibor is, akit rendkívül tehetséges zalai zenésznek tart. A klipet Kőműves Balázs operatőr segítségével forgatták, Balázs elképzelései szerint. Az utómunkálatokat, így a vágást is saját maga végezte.

Dömötör Balázs

Fotó: ZH Archív

A nyári időszakban számos fellépés vár Dömötör Balázsra, állandó partnerével, Kurucz Viviennel közös duett műsorral járják az ország településeit, ahol élőben is találkozhat velük a közönség. Emellett erre az évre még legalább három videoklipet tervez, ezekhez a dalok szintén elkészültek már, s ahogy ideje engedi, publikálni fogja azokat is.