– A Péterfy-iskola sporttagozatos osztályába jártam, atletizáltam és úsztam – emlékezett vissza a kezdetekre Noémi. – Atlétikában jól szerepeltem, megyei elsőként jutottam az országos bajnokságra öttusában, s végül a 150 fős mezőnyből a 34. helyen végeztem. Éppen 4. osztályos voltam, amikor Kovács Magdolna, mindenki Hugi nénije az iskolaudvaron megszólított, hogy menjek el kosárlabdaedzésre. Örömmel mentem, és már az első alkalommal éreztem, hogy több lesz ez egy edzésnél, a mai napig meghatározó és az életem egyik legfontosabb pillanata közé tartozik. Hugi néni után Gábor Erzsébet tanítványa lettem a Kanizsa Diák Kosárlabda Klubban. Boldogan mentem edzésre, azt éreztem, hogy kiteljesedhetek a pályán és nap mint nap fejlődhetek. Fokozatosan egyre több edzés és mérkőzés következett. A családom mindenben támogatott a kezdetektől, főleg az anyukám, aki a mai napig lelkes szurkolóm és támogatóm, hálás vagyok neki mindenért.

Jurkó Noémi aztán a szintén női kosárlabda-fellegvárnak számító Mező-gimnáziumba járt, ahol a kora reggeli ébredések miatt nehezen lendült játékba a tréningeken. Minden évben az iskolai csapattal diákolimpia országos döntőin szerepeltek és jó eredményeket értek el, ahogy a korosztályos bajnokságokon vagy épp nemzetközi tornákon is.

– Nagykanizsa NB I.-es csapatában is pályára léptem a MÁV-csarnokban fiatalként – mosolygott az ifjú hölgy. – Hatalmas élmény a mai napig visszaemlékezni erre a pillanatra, főleg az első találatomra, amikor a szurkolók tapsától zengett a csarnok. Ekkor kezdett kinyílni a kosár világa. A zalakarosi táborok ugyancsak felejthetetlenek. Sok munkával léptünk előre évről évre. A lányokkal még éjszaka is futottuk a köröket, volt, hogy büntetésből, ezek még jobban összekovácsolták a csapatot, ahogy a Karos Kupa győzelmei is. A 18. születésnapi rendezvényemre indultam épp, amikor kaptam a hírt, hogy számítanak rám az U18-as Eb-re készülő válogatott keretbe, a mai napig libabőrös leszek, ahogy eszembe jut. Azt éreztem, hogy érdemes küzdeni, és ha valamit el akarok érni, akkor soha nem szabad, hogy feladjam az álmaimat. A felkészülés 8 hétig tartott, közben nemzetközi mérkőzéseket is játszottunk. Az, hogy képviselhettem Magyarországot és viselhettem a címeres mezt, örökké emlékezetes marad, még ha a 12-es keretbe sajnos nem is kerültem be.