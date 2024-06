Azon természetes fürdőhelyekéről, amelyekben ugyancsak bővelkedik térségünk, s amelyek iránt annak ellenére is van kereslet, hogy Zala a kiépített gyógy- és termálfürdőkben is gazdag. Talán azért is, mert a tóstrandok gyönyörű természeti környezetét, csendes, barátságos, nyugodt, vendéghívogató légkörét semmilyen mesterséges infrastruktúra nem képes helyettesíteni, s ezt az egyre inkább urbanizálódó világunkban még mindig tudjuk értékelni.