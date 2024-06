A nagy érdeklődés mellett megtartott eseményen Gyergyák Zoltán a település polgármestere először arról beszélt, hogy ezek a kézműves szakkörök nem voltak előzmények nélküliek Murarátkán, hiszen a községben már évtizedekre visszatekintő hagyománya van a vesszőfonásnak és kosárkötésnek, de az elmúlt évek során tartottak adventi és húsvéti kézműves foglalkozásokat, készítettek madáretetőt, illetve – ugyancsak a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával – volt már egy mézeskalács-készítő szakkörük is. Ezúttal az említett tradíciók miatt a vesszőfonást és a quilling technikát választották, ez utóbbit azért, mert a településhez szoros szálakkal kötődő Pintér Ferencné Végh Zsuzsanna – aki már mesteri módon űzi ezt a tevékenységet – elvállalta a helyi csoport vezetését. A község ezáltal azt is elmondhatja magáról: Zalában egyedüli településként vállalta fel azt a szakkört.

Gyergyák Zoltán hozzátette: a kosárfonáshoz szintén „külsős” segítséget kaptak, hiszen azt a Zajkon élő Lőrincz István vezette, de a szakkörökben tevékenykedők közt is akadtak más településekről – például Nagykanizsáról vagy Letenyéről – érkező érdeklődők. A község művelődési házában látható tárlatot ugyan zárókiállításnak hirdették, ám a szakköri tevékenységek nem fejeződnek be, hiszen az önkormányzat mind a vesszőfonáshoz, mind a quillinghez vásárolt alapanyagokat, így ha nem is heti rendszerességgel, de továbbra is lehetőséget biztosítanak a kézműves tevékenységek folytatásához, a nyár folyamán pedig Lőrincz István kezdeményezésére a Máltai Szeretetszolgálat, valamint három önkormányzat, Zajk, Murarátka és Kistolmács összefogásával utóbbi községben a gyermekek számára tartanak vesszőfonó kézműves tábort.

A szakköröket anyagilag támogató Nemzeti Művelődési Intézet részéről Gerencsér Bernadett térségi asszisztens mondott köszöntőt. Ennek során többek közt arról beszélt, hogy 2023-ban országosan több mint 2500 közösség csatlakozott az egyszerre innovatív és hagyományőrző, vállalkozó szellemű, ugyanakkor kreatív tevékenységekhez. Az ilyen típusú programok és foglalkozások tették lehetővé, hogy a közösségek ne hagyják elfelejteni a kézműves hagyományaikat.