A környék Nagykanizsáról autóval és vonattal is megközelíthető, sőt újabban kerékpárral is. A környékbeli dombok egyikére kapaszkodva nem győzünk betelni a panorámával. Alattunk a pécsi gyors húz el, azazhogy nem is annyira elhúz, hanem méltóságteljesen gördül előre, merthogy a szerelvény csak attól gyors, hogy nem áll meg minden állomáson, no meg errefelé a töltésen futó sínpár sem enged nagyobb tempót. Az ezüstösen csillogó Mura viszont gyors, a kontinens egyik legsebesebb folyója. A magas Alpokból eredve mindvégig megtartja lendületét. Elfogult rajongói úgy tartják, hogy Őrtilosnál az összefolyással, a 454 kilométer megtétele után nem szűnik meg, hanem a nagyobb társ, a Dráva nevén folytatja útját.

Ausztriától Szerbiáig öt országot érint a Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum

Fotó: ZH

A Szentmihályhegyről gyönyörű a kilátás a kanyargó folyóra, a változatos arculatú ártéri erdőkre, apró zátonyokra, homokpadokra. Szembetűnő a táj érintetlensége. Ami egykoron, a pártállami időkben a szigorúan őrzött határsáv miatt a hátrányára volt, az végül is az előnyére vált, megtartotta romlatlanságát. A térség a 18. századi nagy folyószabályozásokból is kimaradt, az árvizek megfékezésére csak a „túlfejlett kanyarokat” vágták át. A 20. században pedig, határalkotó folyók lévén – a létrejövő országok egymással jellemzően rossz politikai viszonya miatt – megközelíteni sem volt tanácsos a területet, így a folyópartok megőrizhették eredetiségüket. A Mura és a Dráva Európa azon kevés folyói közé tartozik, mely természetes partvonalon, háborítatlanul építi, rombolja medrét. Ezt a folyamatot a trianoni határ vonala bizonyítja a legjobban, melyet az akkori sodorvonal szerint jelöltek ki, s amelytől ma már helyenként meglehetősen távol hömpölyög a folyó.

A Dráva és az agyagosabb vízgyűjtőterületről érkező Mura összefolyása Őrtilosnál

Fotó: ZH

Őrtilos (horvátul Tiluš) nevét először az 1400-as évek legelején említik oklevelek Ewr (Eör vagy Őr) formában. Ez a középkori határvédők lakhelyére és birtokára utal, a későbbi toldalékot (Tilos) pedig feltehetően az itt tárol lőporkészletek titkossága okán csatolták hozzá. Az 1700-as évek elején a leírások mint római katolikus falut említik, szép számú horvát lakossal. Erre utalnak a községben manapság is nagyobb számban fellelhető olyan vezetéknevek, mint Navracsics, Iváncsics, Kalinics, Lovrencsics vagy Spolarics.