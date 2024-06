Az augusztus 30-ig ingyenesen látogatható tárlatról Gelencsér Gábor mesélt, aki évek óta ismeretterjesztő céllal gyűjti a bankjegyeket, érméket, zászlókat, retró képeslapokat és a különféle kiadványokat. Elmondta: a történelemben és a különböző korokban mindig is a férfiak játszották a főszerepet, viszont a 19. században elindult egyfajta változás, a női egyenjogúság egyre inkább teret nyert. Kivéve egy-két afrikai és ázsiai társadalmat, ahol sajnos még mindig másodrendű polgárnak számítanak a nők.

– Ez a kiállítás arról szól, hogy a hölgyek milyen sok pozitív tulajdonsággal rendelkeznek – folytatta a gyűjtő. – Az esztétikai dolgokon túl azt is összegyűjtöttük bélyegeken, szalvétákon és bankjegyeken, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a politikában, a kultúrában és a művészetekben is.

Ha valaki ennél több dologra kíváncsi, akkor minden kedden 15 órától Gelencsér Gábor tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket.