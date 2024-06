Kisrécse-Kendlimajorban, a Ludvig-művésztelepen nemcsak a műteremben folyt lázas munka, hanem a kertben, a diófa árnyékában is. Szakony Attila fotóján az osztrák Ralf Klement dolgozik láncfűrésszel egy szobron. Az asztal pálinkásüveggel című kompozíció mellett egyéb érdekességek is készültek, melyek közül néhányat megőriz a kert a látogatóknak. Aki tesz egy kört az udvaron, láthat még hasonló módszerrel faragott napernyőt és egy óriási, pirosra festett sárgarépát is.