Zalaegerszegen pénteken 16 órakor nyitja meg képzeletbeli kapuit az Egerszeg Fesztivál. A Dreher-nagyszínpad (Kazinczy tér) programja 16.10-kor kezdődik a Zalai Táncegyüttes fellépésével, 20 órától Ivan & The Parazol, 22 órától Punnany Massif lesz hallható-látható. A Tarr-fesztiválszínpadon (Dísz tér) 19 órakor a Kanizsa Big Band, valamint Berkes Dániel és tanítványai adnak koncertet, 21.30-tól Marcello and The Flaming Boppers lép fel. A Harmadik színpad (zsinagógaparkoló) a Gyerektér programjainak helyszíne, itt 18 órakor a Buborék együttes kezdi műsorát.