„A Természettudományi Múzeum meglátogatása volt az elsődleges célunk, de előtte megálltunk a Schönbrunni Kastélynál. A gyönyörű barokk kastély épülete mindenki csodálatát elnyerte. Egy kisebb séta keretében bejártuk a rózsakertet, a kastélyparkot, majd a Neptun-kútnál hangulatos fotók is készültek az osztályokról. Ezt követően autóbuszunkkal a belvárosba utaztunk. A Természettudományi Múzeumban már maga az épület is lenyűgöző volt, s ahogy egyre beljebb haladtunk, egyre érdekesebb dolgokkal találkoztunk. Az ásványok közül a drágakövek (smaragd és gyémánt), valamint az aranyrögök és az azokból készített díszek hihetetlen gyönyörűek voltak. Az őslénytani kiállító részben a dinoszaurusz csontvázak tetszettek a legjobban, nem beszélve az élethű dinó makettről, ami hangot is adott. Nagyon félelmetes volt! Láttuk a Willendorfi Vénuszt is, ami mindössze 11 cm, mégis ez tekinthető a múzeum legértékesebb darabjának. A múzeumlátogatás után Bécs belvárosában megtekintettük az egykori császári rezidencia épületét, a római kori maradványokat és a csodálatos gótikus Stephans Dómot. A belvárosban nagy volt a nyüzsgés, de ennek ellenére is az egész napunk nagyon jól és kellemesen telt. Egy kicsit fáradtan ugyan, mégis élményekkel gazdagon tértünk haza.”

Készítette: Cserkuti Noel és Gyulasi Abigél 7. osztályos tanulók

Forrás: Bocföldei iskola