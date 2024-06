A zalabesenyői városrész közösségi házánál múlt szombat délelőtt immár hagyományosan családi és baráti csapatok sorakoztak fel: testvérek, szülők a gyerekekkel, nagyszülők az unokákkal, utcabeli jó pajtások, iskolatársak. A mintegy két kilométer hosszú útvonalat - körbe-körbe a városrészben a közösségi házból indulva a Hegyi, a Kutilapi, a Cseresznyésszeri és az Esze Tamás utcán végigtekerve vissza a Besenyő úti bázisig - az immár 6 évnyi tapasztalat alapján a legkitartóbbak tízszer képesek megtenni (a megelőző napokban fiúcsapatok elszántan edzettek a megmérettetésre), így az idén is ezt a feladatot tűzték ki elérendő célként.

Indulás - az élen Szűcs István

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Gyalogló, kerékpározó, raftingoló, sportos közösség a miénk, legutóbb bejárva a Páfrányok útját, a botfai "Avasokban" barangolva a Hideg-kúti forrásnál köszöntöttük a nyarat. Beleillik a profilunkba a városrészünk apraja és nagyja számára szervezett biciklis rendezvényünk is, amely olyan "teljesítménytúra", amelyben nem az időt, hanem a kitartást díjazzuk. Mondhatni: "barátságos"megmérettetés, mérjük ugyan a teljesítményt, minden megtett kör után pecsét kerül a kiskönyvekbe, de már egy kör után is jár az elismerés és természetesen frissítővel is ellátjuk a versenyzőket – adott tájékoztatást az immár hagyományosnak számító rendezvényről Semetkéné Szipőcs Erika, a Besenyői Baráti Kör vezetője.

A sokadik kör után élboly a Besenyő utcában

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Hat év után elmondhatjuk, sokakkal sikerült megszerettetni a kerékpározást mint egészséges sportot és mint természetbarát közlekedési módot egyaránt – fogalmazott Koller István ötletgazda, aki Szűcs Istvánnal együtt kezdetektől mentora a rendezvénynek, s minden alkalommal a biztonságos biciklizésre és a közlekedési szabályok betartására okították a gyerekeket. – Megtanulnak fegyelmezetten, szabályosan közlekedni a közúton, s nem utolsó sorban megtanulnak csoportban kerékpározni, hiszen mellettük, előttük és utánuk is teker valaki, így figyelniük, vigyázniuk kell egymásra. Nemrég felvetődött a gondolat, hogy a közösségi házunk ritkán használt hátsó udvarában egy kerékpáros edzőparkot kéne kialakítani, ahol a kerékpározási tudását, technikáját, a biztos járműkezelést is gyakorolhatnák az ifjús bringások.