Lae'zel a csapatunk egyik legfontosabb tagja Fotó: Jelenet a játékból

A Larian tényleg mindenre figyelt: a szereplők roppant élethűek, hála a digitális mozgásrögzítésnek, amellyel felvitték a játékba a szinkronszínészek mozgását és mimikáját. Annyira emberiek, hogy egy ponton már tényleg aggódni kezdtem értük, megszerettem vagy éppen megutáltam őket.

Személyes kedvencem a vámpír Astarion, akinek a története önmagában megérne egy külön filmet. Azon belül, hogy egy roppant szórakoztató figura, háttérsztorijában a készítők olyan fontos és tabudöntögető témákat feszegetnek, mint a bántalmazó kapcsolatok, vagy a test tárgyiasítása. Az ő lelki gyógyulása (vagy éppen bukása – játékstílusunktól függően) a játék egyik legjobb küldetésében csúcsosodik ki. Astarion nem véletlenül lett közönségkedvenc: az őt megszólaltató Neil Newbon színészi játéka olyan magas színvonalat képvisel, amelyet még nem nagyon láttunk videójátékban.

A többieket sem kell alábecsülni: a rejtélyes papnő, Shadowheart története szintén szívszaggató, Lae’zel, a D&D világában űrlénynek számító harcos a saját vezetőjét kérdőjelezi meg, a haldokló, mechanikus szívvel élő Karlach pedig ránézésre félelmetes, ám valójában egy megtört, szeretnivaló lány, akit pont azok árultak el, akikben a legjobban bízott.

Az akció mellett a romantika is helyet kap a játékban

Fotó: Jelenet a játékból

A játék legerősebb részét képezik ezek a karakterek, valamint a közöttük lévő interakciók. Civakodnak, flörtölnek, de néha egymásra is támadnak, így egy éjszaka sem unalmas a táborban. Főhősünk is közelebb kerülhet hozzájuk, ezzel egy kis romantikát csempészve a kalandba. A szerelmi jelenetek meglepően bevállalósak, egy-kettő talán túlságosan is az – gondolok arra a bizonyos, mára igazi mémmé vált medvés jelenetre. A játékban persze, akárcsak minden más, ez is egy opció a sok közül.