Fürdőruhákat már az ókori római fürdőkben is viseltek, de az igazi nagy fürdőruhadivat kezdeti szakasza a 18. század végére tehető, amikor a népszerű tengerparti üdülőhelyeken megjelentek a fürdőzők. Természetesen más korok voltak ezek: a nők csak teljes testet takaró ruhákban mentek a vízbe, a férfiak trikót és térdnadrágot viseltek, de a testük nagy részét ez is elfedte. A 19. század második harmadában már némiképp enyhültek a nőkkel szembeni elvárások, de a fürdőruhaviselet még ekkoriban elég kötött volt: a nők vászon, térdig érő hosszú nadrágot viseltek hosszú ujjú inggel, a férfiak rövid ujjú trikót hordtak, térdnadrággal. Gyakori volt a fürdőcipő és a sapka viselete is, valamint a nők ruhája nem mellőzte a halcsontos merevítőt sem. A hölgyek a parton általában köpenyben tartózkodtak. Ezek a ruhák jelentek meg az ekkortájt szárnyait bontogató balatoni fürdőhelyeken is, a korabeli illusztrációk megörökítették a 19. század végi fürdői viseletek kötöttségét. A matrózmintás, fehér-fekete színű, ritkán piros csíkkal díszitett fürdőruhakombinációk a 20. század elejére nagy változáson mentek keresztül. A társadalmi szerepek és a fürdőkultúra átalakulása, az újkori olimpiák megjelenése és nem utolsó sorban a barnulás igénye új megjelenéseket hozott a strandokon. A férfiak ekkoriban már a test vonalait követő egyrészes fürdőruhában fürödtek, a nők körében pedig lassan-lassan – az 1920-as évekre – kezdett megjelenni az ujjatlan fürdőtrikó, rövidnadrággal kombinálva. De nem mindenki volt ennyire újító és bátor, nekik maradt a fürdőkosztüm, mint strandi viselet. A korabeli divatlapok élénken kezdtek foglalkozni a fürdőruha-kollekciókkal és a fürdőruhadivattal. 1923-ban a Színházi Élet című népszerű sajtóorgánum meghirdette a „Ki a legszebb nő a strandon?” című felhívást, amelyen a Berkes, fürdőruha készítő cég szép kreációját lehetett megnyerni egy beküldött strandképpel. A versenyzők között már több balatoni fürdőruhás kép is feltűnt.

Az 1930-as évek hozta az addigi legnagyobb változást – a balatoni – fürdőruhadivatban. Ebben az időszaban már egyre többet sportoltak a nők is, tudatosabban étkeztek, népszerűek voltak a különféle testkezelések. Ennek köszönhető, hogy egyre kisebb lett a fürdőruha mérete, valamint új, korszerű, gyorsabban száradó anyagok is megjelentek, mint az elasztán vagy a műszálas anyagtípusok. Külföldön divatos technikákat alkalmaztak a strandokon: a fürdőruhafestéssel különböző minták kerülhettek – művészek által – a fürdőruhákra, a naptetoválás pedig azt jelentette, hogy egy papírminta testre helyezését és a napozást követően a napsütés alakította ki a formát a testfelületen. Az Amerikai Egyesült Államokban már az 1930-as években megjelent a kétrészes fürdőruha, de az alsó rész még igen nagyméretű, sortszerű volt. Előtérbe kerültek ebben az időszakban a napszemüvegek, kiegészítők, kalapok, fürdőtrikók. Egy magyar szaklap 1939-ben így fogalmazott a fürdőruhaviseletről és a magyar fürdőruhagyártásról: „A modern fürdőruha kiemeli a szép testformákat. Kényelmes, szabad mozgást enged, szellős, levegős. Nem uniformizált. A divathölgy alakjához, egyéniségéhez és anyagi viszonyaihoz mérten válogathat a szebbnél szebb modellek között. A magyar kötő- és gépihurkolóipar jóminőségű, ízléses fürdőruhái bízvást felveszik a versenyt a külföldi gyártmányokkal.”